Qué cambia para choferes y pasajeros con la nueva ordenanza que habilita Uber y DiDi

El Concejo Municipal aprobó por mayoría reglamentaria el nuevo marco regulatorio para las aplicaciones de transporte en Rosario. La ordenanza habilita la prestación del servicio mediante vehículos particulares, taxis y remises, establece requisitos para conductores y plataformas y deja sin efecto sanciones que estaban en trámite por trabajar con aplicaciones bajo el régimen anterior. Diez concejales votaron en contra.

La normativa modifica la Ordenanza 10.544/23 y establece las condiciones para el funcionamiento de plataformas como Uber y DiDi. Uno de los puntos centrales es que los viajes podrán realizarse tanto con vehículos particulares como con taxis y remises habilitados, cuyos conductores podrán incorporarse a las aplicaciones sin perder sus respectivas licencias.

Qué deberán cumplir los conductores

Para trabajar con vehículos particulares, los conductores deberán tener más de 18 años, licencia profesional categoría D1, certificado de antecedentes penales actualizado anualmente y autorización para manejar el vehículo. También deberán acreditar la capacitación y los elementos de seguridad vial previstos en la legislación nacional.

Sin embargo, se estableció un régimen de transición para quienes actualmente cuentan con licencia B1: tendrán seis meses desde la entrada en vigencia de la ordenanza para obtener la categoría D1, con una prórroga automática por otros seis meses. Durante ese período podrán continuar trabajando con la licencia vigente, siempre que cumplan los demás requisitos.

Los vehículos deberán contar con VTV o RTO aprobada para el transporte de pasajeros y un seguro específico para los viajes contratados mediante plataformas. Además, deberán exhibir en el interior el nombre de la aplicación y un código QR con información del conductor y del automóvil, o disponer de una funcionalidad dentro de la aplicación que permita identificar esos datos y el estado del viaje.

Qué deberán garantizar las apps

Las empresas tendrán que inscribirse en el Registro de Plataformas Electrónicas de Transporte y constituir domicilio en Rosario, contar con CUIT, acreditar su situación ante ARCA, designar un representante local y disponer de un seguro vigente. Las autorizaciones tendrán una duración de cinco años.

Entre sus obligaciones estará remitir mensualmente al Ente de la Movilidad información anonimizada sobre cantidad de viajes, recorridos, kilómetros, duración de los trayectos y horas trabajadas por vehículo, entre otros datos. La información deberá utilizarse para la planificación de la movilidad y estará sujeta a condiciones de confidencialidad y protección de datos personales.

La ordenanza también establece requisitos para las aplicaciones en materia de seguridad y transparencia. Los pasajeros deberán poder consultar previamente el precio estimado, conocer los datos del conductor y del vehículo, visualizar el recorrido y compartir su ubicación en tiempo real. También tendrán opciones para elegir el género del chofer, dejar reclamos, calificar el servicio y comunicarse con el conductor sin exponer su número telefónico.

Diferencia entre taxis y vehículos

Uno de los límites que establece la regulación es que los conductores particulares solo podrán realizar viajes previamente solicitados y concertados a través de una plataforma habilitada. No podrán captar pasajeros espontáneamente en la calle, detenerse para ofrecer viajes ni utilizar las paradas reservadas para taxis.

La captación de pasajeros en la vía pública sin una contratación previa seguirá siendo una actividad exclusiva de los taxis.

Por otra parte, los taxistas y remiseros podrán trabajar mediante las aplicaciones y mantener sus habilitaciones. La normativa también incorpora modificaciones para permitir que taxis y remises realicen determinados servicios de reparto mediante plataformas tecnológicas.

Multas y sanciones

Otro punto relevante es el régimen transitorio para las infracciones anteriores. Las actuaciones que todavía estén en trámite, las sanciones que no se encuentren firmes y aquellas que no hayan sido ejecutadas en su totalidad quedarán sin efecto cuando hayan tenido como único fundamento la prestación de servicios mediante plataformas tecnológicas sin la habilitación exigida por el régimen anterior.

En cuanto a las nuevas sanciones, los conductores y titulares de vehículos que incumplan las condiciones establecidas podrán recibir multas de entre 200 y 1.900 unidades fijas. Para las plataformas, las penalidades previstas van de 800 a 3.800 unidades fijas y pueden incluir la suspensión temporal o la cancelación definitiva del registro.

Las empresas que ya operan en Rosario tendrán 90 días corridos desde la promulgación de la ordenanza para adecuarse a las nuevas disposiciones.

El texto incorpora una cuestión importante que conviene no pasar por alto: no regula el transporte en motos. Además, la ordenanza no establece expresamente una tarifa mínima para los viajes particulares, sino que exige que el pasajero conozca el precio estimado antes de confirmar la contratación. Por eso, es más preciso hablar de libertad de fijación de tarifas que atribuirle al texto una disposición explícita sobre tarifas libres.

El texto completo de la ordenanza votada:

/Inicio Código Embebido/





/Fin Código Embebido/

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