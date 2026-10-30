León XIV votó en las elecciones legislativas de Estados Unidos por correo electrónico

El papa León XIV hizo uso de su derecho al voto en los Estados Unidos al enviar su sufragio por correo electrónico con destino a la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, de cara a los comicios de medio término.

La información fue ratificada de manera oficial por la Sala de Prensa de la Santa Sede, donde señalaron que la decisión se inscribe dentro de una práctica de participación cívica que el Sumo Pontífice, nacido bajo el nombre de Robert Francis Prevost, ha mantenido de forma regular cada vez que se presentaron convocatorias electorales para los ciudadanos de su país.

En ese sentido, desde el Vaticano recordaron que durante el período en el que Prevost desempeñó su labor pastoral y residió en Perú, también emitió su voto en las urnas con regularidad siempre que estuvo habilitado.

La comunicación oficial, además, destacó la convicción del Santo Padre en torno a la importancia de la intervención de los ciudadanos en los procesos democráticos.

De acuerdo a la información difundida por la Santa Sede, el mecanismo empleado por el papa León XIV se ampara en el régimen normativo de Illinois y en la legislación federal estadounidense conocida como UOCAVA (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act), un marco legal que garantiza el derecho a emitir el voto por correspondencia a los ciudadanos y miembros de las fuerzas que residen fuera del territorio de los Estados Unidos.