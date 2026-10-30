Rusia denuncia ataque ucraniano a refinerías de petróleo y complejo químico en su territorio

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Buenos Aires, 30 octubre (NA/Xinhua) -- Ucrania llevó a cabo hoy viernes ataques contra tres refinerías de petróleo y un complejo químico de gas en Rusia, según lo informado por el viceprimer ministro ruso Alexander Novak.

"Tuvimos una pausa por un tiempo, pero los ataques de hoy contra refinerías se han reanudado, y nuestras empresas trabajan en la defensa", expresó Novak.

Una de las instalaciones afectadas sufrió daños menores, mientras que los sistemas de defensa antiaérea rusos funcionaron en líneas generales de acuerdo a lo esperado, agregó el viceprimer ministro.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que estos ataques no obstaculizarán los preparativos para una reunión trilateral sobre la solución ucraniana programada para noviembre, ya que no existen restricciones a las operaciones militares durante este periodo de preparación.

Moscú no tiene intención de abordar este tema en las próximas negociaciones, concluyó.