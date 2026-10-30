Tragedia ferroviaria en Castilla-La Mancha: aumentan las denuncias de desaparecidos y restos humanos hallados

Buenos Aires, 30 octubre (NA) -- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó el viernes que se han recibido 70 denuncias de personas desaparecidas en relación a la tragedia ferroviaria ocurrida el miércoles en Urda, Toledo. Además, hay 31 bolsas con restos humanos pendientes de análisis, y los equipos forenses ya han realizado 65 autopsias hasta el momento.

García-Page expresó: "No descartamos nada porque tenemos 70 denuncias de desaparecidos, pero tampoco lo podríamos verificar y es preferible siempre acogerse al protocolo". La aparición de estas bolsas con "restos parciales" podría incrementar la cifra oficial de fallecidos, que actualmente se sitúa en 70. "No descartamos que pueda haber más fallecidos, que pudieran sobrepasar los 70, pero tampoco lo podríamos verificar", añadió el presidente.

Hasta ahora, se han identificado 13 víctimas mortales, de acuerdo a la información proporcionada este viernes por Euronews y confirmada por Noticias Argentinas. Mientras avanzan las labores de identificación y las investigaciones sobre el accidente, el número de heridos hospitalizados en Castilla-La Mancha ha disminuido a 39.

De los heridos, 17 permanecen en unidades de cuidados intensivos, mientras que otros 22 están en camas convencionales. Desde el día del accidente, los centros de salud han registrado un total de 71 altas hospitalarias.

La investigación sobre las causas del choque continúa. El ministro de Transportes, Óscar Puente, indicó que las pantallas del centro de control de Atocha mostraban a ambos trenes en el mismo tramo —el Iryo detenido y el AVE en movimiento— y cuestionó la decisión de permitir que este último reanudara la circulación.

La situación de emergencia se ha rebajado al nivel 1, lo que permitirá desmovilizar a parte del dispositivo de respuesta. García-Page agradeció el esfuerzo de más de 1.300 profesionales que participaron en el operativo y destacó la solidaridad de todas las comunidades autónomas, que ofrecieron ayuda masiva.