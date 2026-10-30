Desempleo en Chile supera el millón de personas en el trimestre julio-septiembre de 2026

Buenos Aires, 30 de octubre (Xinhua/NA) -- La tasa de desocupación en Chile alcanzó 9,8 por ciento en el trimestre julio-septiembre de 2026, lo que arroja más de un millón de personas sin trabajo, informó hoy viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La cifra representó un aumento de 1,3 puntos porcentuales en 12 meses por un incremento de 0,3 por ciento de la fuerza de trabajo y una reducción de 1,1 por ciento de las personas ocupadas, mientras que las personas desocupadas aumentaron en total 15,3 por ciento interanual.

Con el resultado difundido por el INE, los desocupados llegaron a 1.007.976 personas, con lo que superaron por primera vez el millón en la actual medición.

El registro se ubicó en su nivel más alto desde 2021, de acuerdo con la serie estadística del Banco Central basada en datos del INE.

Por sexo, la desocupación alcanzó 10,5 por ciento entre las mujeres, un aumento de 1,4 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que entre los hombres llegó a 9,3 por ciento, con un incremento de 1,2 puntos porcentuales.

La caída del empleo estuvo marcada por la industria manufacturera, que registró una disminución de 8,1 por ciento en el número de ocupados; información y comunicaciones registró una baja de 20,8 por ciento; y actividades financieras y de seguros con una reducción de 14,1 por ciento.

En la región Metropolitana de Santiago, la desocupación llegó a 10,4 por ciento, con un aumento de 1,6 puntos porcentuales en 12 meses.

El resultado se conoce luego de que el Banco Central señaló esta semana que el mercado laboral aún mostraba debilidad, en un escenario en que el consumo, en particular la inversión, mantenían un desempeño débil.