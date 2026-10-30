Más de mil efectivos para la seguridad de Boca - River
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad confirmó que el control contará con tres anillos y que la apertura de La Bombonera será cuatro horas antes, con el fin de evitar aglomeraciones y demoras que puedan entorpecer el ingreso.
30/10/2026 | 15:47Redacción Cadena 3
FOTO: Gran operativo para el domingo
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmó cómo será el operativo policial del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera. El organismo realizará un amplio despliegue con más de 1000 efectivos abocados.
El personal estará distribuido por los tres anillos perimetrales del estadio, que abrirá sus puertas a las 11, es decir, cuatro horas antes del encuentro, con el fin de evitar aglomeraciones y demoras que puedan entorpecer el ingreso.
En los accesos también trabajarán cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, a cargo de implementar Tribuna Segura. Los cadetes escanearán los DNI y cotejarán la información con una base que incluye a personas con derecho de admisión vigente y a deudores alimentarios morosos.
A su vez, se realizarán diversos controles para prevenir la venta ambulante y la actividad de los trapitos en las zonas aledañas al Estadio Alberto J. Armando. Habrá también ingresos exclusivos para grupos familiares en todos los accesos.
El operativo también se traslada a Núñez por el banderazo de River, previsto para las 10 en el Puente Ángel Labruna. La concentración se realizará antes de que el plantel parta hacia el partido por la fecha 15 del Torneo Clausura.
Lectura rápida
¿Qué se confirmó por parte del Ministerio de Seguridad? Se confirmó el operativo policial del Superclásico entre Boca y River en La Bombonera.
¿Cuántos efectivos estarán abocados al operativo? Más de 1000 efectivos estarán abocados al operativo.
¿A qué hora abrirán las puertas del estadio? Las puertas del estadio abrirán a las 11, cuatro horas antes del encuentro.
¿Qué función tendrán los cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública? Los cadetes escanearán los DNI y cotejarán la información con una base de datos de personas con derecho de admisión y deudores alimentarios.
¿Dónde se trasladará el operativo además de La Bombonera? El operativo se trasladará a Núñez por el banderazo de River, previsto para las 10 en el Puente Ángel Labruna.