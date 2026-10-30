Se incendió una camioneta que llevaba un tráiler con siete caballos en Circunvalación
Ocurrió entre los puentes de O’Higgins y Valparaíso, en el anillo interno. Bomberos apagaron las llamas y confirmaron que no hubo personas ni animales lesionados.
30/10/2026 | 15:24Redacción Cadena 3
FOTO: Una camioneta se incedió en la Circunvalación de Córdoba. (Foto: captura de video/Policía)
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Una camioneta que remolcaba un tráiler con siete caballos se incendió en el kilómetro 20 del anillo interno de avenida Circunvalación, en la ciudad de Córdoba. El fuego provocó daños materiales en el vehículo, sin que se registraran personas heridas ni animales lesionados.
Según informó la Policía, el incendio afectó a una Dodge RAM 4x4 conducida por un hombre de 36 años, entre los puentes de O’Higgins y Valparaíso.
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Personal de la Policía Caminera acudió al lugar y efectivos de la Subdirección General de Bomberos lograron extinguir las llamas.
Las causas que originaron el fuego todavía se tratan de establecer.
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Informe de Celeste Benecchi.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una camioneta que remolcaba un tráiler con siete caballos se incendió.
¿Quiénes estuvieron involucrados? La Policía de Córdoba y efectivos de la Subdirección General de Bomberos.
¿Cuándo sucedió? El incendio ocurrió en el kilómetro 20 del anillo interno de avenida Circunvalación.
¿Dónde tuvo lugar? En la ciudad de Córdoba, entre los puentes de O’Higgins y Valparaíso.
¿Cómo se extinguió el fuego? Efectivos de la Subdirección General de Bomberos lograron extinguir las llamas.
¿Por qué se originó el incendio? Las causas que originaron el fuego todavía se tratan de establecer.