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De qué murió Patrick Stewart, ícono de X-Men y Star Trek

El legendario actor británico falleció a los 86 años tras luchar contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado.

30/10/2026 | 08:58Redacción Cadena 3

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Patrick Stewart murió a los 86 años.

FOTO: Patrick Stewart murió a los 86 años.

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El mundo del espectáculo internacional está de luto tras confirmarse el fallecimiento del célebre actor británico Patrick Stewart a los 86 años. 

La noticia de su partida fue ratificada por portales de la industria como The Hollywood Reporter y posteriormente confirmada por sus familiares a través de un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales formales.

Durante sus últimos años de vida, el emblemático artista dio una batalla privada contra una enfermedad neurodegenerativa asociada al Alzheimer y a la demencia con cuerpos de Lewy.  

Ante su partida, los allegados del actor expresaron su dolor y solicitaron a los admiradores que, en lugar de enviar arreglos florales, realicen donaciones destinadas a entidades abocadas a la investigación de estas afecciones neurológicas y al acompañamiento de cuidadores de pacientes.

Stewart deja tras de sí una destacada trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión. 

Entre sus papeles más icónicos que marcaron a generaciones se destacan su interpretación del Capitán Jean-Luc Picard en la franquicia Star Trek: La nueva generación y la del Profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica X-Men.

Su legado profesional se mantendrá presente de cara a los próximos estrenos. 

Entre sus trabajos recientes figura su participación en Avengers: Doomsday, producción de Marvel Studios cuyo lanzamiento está programado para diciembre de 2026 y en la que está previsto el retorno de su inolvidable caracterización del líder de los mutantes.

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¿Qué es el Alzheimer y la demencia de cuerpos de Lewy?

La enfermedad de Alzheimer constituye la causa más frecuente de demencia a nivel global. 

Se trata de un proceso biológico caracterizado por la acumulación anómala de proteínas en el cerebro —placas amiloides y ovillos neurofibrilares— que derivan progresivamente en la muerte neuronal y en la reducción del tejido cerebral, provocando severas pérdidas de memoria y limitaciones cognitivas.

Por su parte, la demencia con cuerpos de Lewy representa la segunda variante de demencia degenerativa más habitual. 

Se origina por la formación de depósitos proteicos anómalos dentro de las células nerviosas cerebrales, desencadenando síntomas que van desde alucinaciones visuales y alteraciones del movimiento hasta variaciones drásticas en la atención, trastornos del sueño y estados depresivos.

Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente? El célebre actor británico Patrick Stewart falleció a los 86 años.

¿Cómo se confirmó la noticia? La noticia fue ratificada por The Hollywood Reporter y confirmada por sus familiares en redes sociales.

¿Qué enfermedades padeció? Patrick Stewart luchó contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

¿Qué legado deja? Deja una trayectoria de más de seis décadas en teatro, cine y televisión, destacando papeles en Star Trek y X-Men.

¿Cuándo se estrena su último trabajo? Su participación en Avengers: Doomsday de Marvel Studios está programada para diciembre de 2026.

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