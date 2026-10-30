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Violencia en Rosario: mató a un hombre mientras se cortaba el pelo y recibió 15 años de prisión

Alan Sandoval fue condenado mediante un procedimiento abreviado por el homicidio de Iván Antonio Jagich, ocurrido el 1 de abril de 2025 en un local de calle Khantuta al 1500.      

30/10/2026 | 17:36Redacción Cadena 3

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Violencia en Rosario: mató a un hombre mientras se cortaba el pelo y recibió 15 años de prisión.

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Un hombre fue condenado a 15 años de prisión efectiva por el asesinato de Iván Antonio Jagich, ocurrido en abril de 2025 en una barbería de Rosario. La resolución fue dictada este viernes 30 de octubre por la jueza de Primera Instancia Hebe Marcogliese, quien homologó el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa.

El condenado fue identificado como Alan Sandoval, quien recibió la pena por los delitos de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de coautor, y portación ilegítima de arma de fuego de guerra.

La fiscal Carla Ranciari le atribuyó haber participado en un ataque armado ocurrido el 1 de abril de 2025, alrededor de las 16.30, en una barbería ubicada en calle Khantuta al 1500. Según la acusación, Sandoval ingresó al establecimiento junto a un menor de edad, quien posteriormente quedó a disposición de la Justicia de Menores.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho presentada por la Fiscalía, ambos habrían actuado conforme a una planificación previa. Una vez dentro del local, Sandoval efectuó nueve disparos con una pistola calibre 9 milímetros contra Iván Antonio Jagich, quien en ese momento se encontraba sentado mientras le cortaban el cabello.

La balacera terminó con la vida de Jagich y también dejó herida a otra persona que se encontraba dentro del establecimiento. Además, la acusación incluyó la portación del arma de fuego de guerra utilizada durante el ataque.

Con la homologación del acuerdo abreviado y la condena a 15 años de prisión efectiva, la Justicia dio por resuelta la situación penal de Alan Sandoval en relación con este violento homicidio ocurrido en el interior de una barbería de la zona oeste de Rosario.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre fue condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Iván Antonio Jagich.

¿Quién fue condenado? Alan Sandoval fue el condenado por el homicidio.

¿Cuándo ocurrió el asesinato? El asesinato de Iván Antonio Jagich ocurrió el 1 de abril de 2025.

¿Dónde sucedió el hecho? El asesinato tuvo lugar en una barbería en calle Khantuta al 1500, Rosario.

¿Cómo se dio la condena? La jueza Hebe Marcogliese homologó un procedimiento abreviado que llevó a la condena.

¿Por qué fue condenado? Fue condenado por homicidio simple agravado y portación de arma de fuego de guerra.

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