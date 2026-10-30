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Central visita a Sarmiento en Junín obligado a ganar para pelear la tabla anual

Transmite Estadio3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

30/10/2026 | 18:46Redacción Cadena 3

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Rosario Central visita este viernes a Sarmiento de Junín desde las 21.15 en el estadio Eva Perón, por la fecha 15 del torneo. El encuentro corresponde a una nueva presentación del equipo dirigido por Jorge Almirón, que buscará sumar fuera de Rosario. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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El entrenador auriazul dio a conocer una extensa nómina de futbolistas convocados para el compromiso, con nombres de experiencia y varios juveniles. Entre ellos aparecen Ángel Di María, Marco Ruben, Enzo Copetti, Jaminton Campaz, Franco Cervi y Jeremías Ledesma.

También integran la lista Axel Werner, Facundo Mallo, Agustín Sández, Gastón Ávila, Juan Cruz Komar, Franco Ibarra, Vicente Pizarro y Julián Fernández, entre otros. La convocatoria incluye además a futbolistas surgidos de las divisiones inferiores del club.

Por su parte, Sarmiento, conducido por Facundo Sava, también confirmó a sus jugadores para el partido. En la nómina del conjunto de Junín se destacan Iván Arboleda, Juan Manuel Insaurralde, Diego Churín, Pablo Magnín, Mauricio Martínez y Junior Marabel.

El encuentro se disputará desde las 21.15 en el estadio Eva Perón, en el marco de la fecha 15. La fecha 16, en tanto, todavía no tiene confirmación oficial.

Lectura rápida

¿Quién juega el partido?
Rosario Central y Sarmiento de Junín.

¿Cuándo se lleva a cabo el encuentro?
Este viernes a las 21.15.

¿Dónde se disputará el partido?
En el estadio Eva Perón.

¿Quién dirige a Rosario Central?
Jorge Almirón.

¿Qué jugadores destacados tiene Sarmiento?
Iván Arboleda, Juan Manuel Insaurralde, Diego Churín y otros.

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