Fórmula 1: Leclerc y Ferrari encabezan otro inicio en México, con 10 rookies y sin Colapinto

Charles Leclerc fue otra vez el más rápido en la Práctica Libre 1 (FP1) del Gran Premio de Ciudad de México de Fórmula 1. El piloto de Ferrari superó a Kimi Antonelli y a Fred Vesti de Mercedes en una tanda con 10 novatos entre las 22 butacas de la grilla. Franco Colapinto no participó de la sesión, cediendo su Alpine A526 al italiano Gabriele Mini y comenzará su programa en FP2 a las 19:00 hora argentina.

Leclerc registró un tiempo de 1:18.128, situándose 0,659 segundos por delante de Antonelli en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El segundo Mercedes, pilotado por Vesti —quien sustituyó a George Russell en esta sesión—, quedó a solo una décima más de distancia.

Numerosas caras nuevas salieron a pista cuando se encendió el semáforo verde al final del *pit lane* para el inicio de la sesión a las 12:30 (hora local). Diez de los once equipos alinearon a pilotos jóvenes, siendo Ferrari el único que mantuvo a sus pilotos titulares.

Entre ellos, destacaron los debuts en F1 de Nikola Tsolov —miembro del programa de jóvenes pilotos de Red Bull y destacado competidor en Fórmula 2—, al volante del Racing Bulls de Liam Lawson, y de Freddie Slater —piloto de desarrollo de Audi y subcampeón de Fórmula 3—, quien ocupó el asiento de Gabriel Bortoleto.

La falta de agarre fue una constante al inicio debido a la presencia de polvo en la pista. Antonelli, que este fin de semana podría conquistar su primer título, protagonizó algunos deslizamientos en la zona del estadio, al igual que el ídolo local, Sergio «Checo» Pérez.

Isack Hadjar tuvo que llevar su Red Bull a boxes por inercia debido a un problema en la unidad de potencia cuando apenas habían transcurrido 10 minutos de sesión. Poco después, Leclerc se convirtió en el primer piloto en bajar de la barrera de 1:20, marcando un tiempo de 1:19.197 con los neumáticos Pirelli de compuesto duro. Nico Hülkenberg sufrió un bloqueo severo de neumáticos y tuvo que recurrir a la escapatoria en la curva 1; Arvid Lindblad se abrió demasiado en la curva 12, justo antes de entrar en la sección del estadio; por su parte, el vigente campeón de F2, Leonardo Fornaroli —quien sustituyó a Lando Norris en McLaren—, logró controlar un fuerte derrape a la salida de la curva 11.

Oscar Piastri, al volante del segundo McLaren, también se pasó de frenada en la curva 1 y tuvo que atravesar la zona de césped. Los pilotos estaban llevando sus monoplazas al límite en un circuito donde la baja densidad del aire —al estar situado a más de 2000 metros sobre el nivel del mar— juega un papel determinante.

El debut de Slater en la F1 se vio condicionado a mitad de la sesión: el equipo Audi envió al joven británico a pista con un ventilador de refrigeración de los pontones aún acoplado al coche, lo que al parecer causó daños en la unidad de potencia y le obligó a permanecer en boxes durante un largo periodo. Los comisarios investigarán este incidente —una salida a pista en condiciones inseguras— una vez finalizada la sesión.

Llegado este punto, los pilotos y equipos comenzaron a montar el neumático blando. Leclerc marcó un tiempo de 1:18.128 en su primer intento con este compuesto, situándose más de seis décimas por delante de Antonelli.

A falta de unos 10 minutos para el final, se desplegó brevemente el coche de seguridad virtual (VSC) después de que Jak Crawford —quien sustituyó a Lance Stroll— tuviera que detener su Aston Martin en la curva 1 debido a un problema técnico.

Al ondear la bandera a cuadros, Leclerc se mantuvo como el más rápido, seguido por Antonelli y Vesti, mientras que su compañero en Ferrari, Lewis Hamilton, quedó a siete décimas de distancia.

El «top 10» lo completaron Ayumu Iwasa (sustituyendo a Max Verstappen en Red Bull), Pierre Gasly (Alpine), el Aston Martin de Fernando Alonso, Piastri, el Haas de Bearman y el Racing Bulls de Lindblad.

Tras superar sus problemas iniciales, Hadjar logró escalar hasta la undécima posición, por delante de Tsolov, Hülkenberg y el ganador de carreras en F2, Gabriele Mini, quien también debutaba en la F1 al volante del Alpine de Franco Colapinto. Ryo Hirakawa (al volante del Haas de Esteban Ocon) ocupó la 15.ª posición; la clasificación se completó con Carlos Sainz (Williams), Fornaroli, Perez, Crawford, Luke Browning (al volante del Williams de Alex Albon), Slater y Colton Herta (en el Cadillac de Valtteri Bottas).

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com y Scuderia Ferrari