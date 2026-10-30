Belleza sin igual: cuál es el ave a la que confundían con un dios

El destello de sus plumas tornasoladas, que cambian de color con la luz y reflejan destellos dorados, llevó a las antiguas civilizaciones mesoamericanas a creer que el quetzal estaba hecho de fragmentos del propio sol.

Hoy, esa mística ancestral convirtió al ave en el principal motor turístico y económico de zonas de montaña como San Gerardo de Dota, en Costa Rica.

La región recibe entre 50.000 y 60.000 visitantes anuales atraídos por la biodiversidad y la posibilidad de avistar al mítico ejemplar en libertad. Para lograrlo, los turistas emprenden caminatas antes del alba equipados con telescopios y binoculares, en busca de la "figurita difícil": el macho, poseedor de la colorida y larga plumaje que cautiva a fotógrafos y naturalistas de todo el mundo.

Este fenómeno impulsó con fuerza el aviturismo en el país caribeño. Según guías especializados, los viajeros —provenientes principalmente de Estados Unidos y Europa— realizan itinerarios de hasta 15 días y contrataciones de tours que oscilan entre los 8.000 y 12.000 dólares.

El impacto económico dinamiza alojamientos, transportes y gastronomía local, desplazando paulatinamente la dependencia de actividades agrícolas tradicionales.

La conservación del ecosistema resulta clave para sostener tanto la supervivencia de la especie como esta lucrativa actividad. Los pobladores locales coinciden en que la preservación de los bosques de montaña y la regeneración de la flora nativa son indispensables para garantizar que la icónica criatura continúe habitando la región.

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