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Incendio en un complejo de edificios de Lagos y Amenábar: evacuaron a los vecinos

El siniestro habría comenzado en un departamento de un piso superior. Hubo vecinos que buscaron refugio en las terrazas y los equipos de emergencia asistieron a los afectados por el humo.

30/10/2026 | 13:23Redacción Cadena 3 Rosario

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Incendio en la zona de Ovidio Lagos y Amenábar.

FOTO: Incendio en la zona de Ovidio Lagos y Amenábar.

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Un dramático incendio se desató este viernes en un complejo de edificios ubicado en Ovidio Lagos y Amenábar, en el barrio Latinoamérica de Rosario. El fuego se habría iniciado en un departamento de un piso superior y provocó la evacuación de numerosos vecinos, mientras el humo avanzaba por los pasillos y las escaleras.

La situación generó momentos de tensión y obligó a algunos residentes a buscar refugio en las terrazas. Vecinos colaboraron especialmente con los adultos mayores para ayudarlos a salir del edificio. 

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Zapadores y Voluntarios, personal policial y ambulancias del Sies. Los equipos de emergencia asistieron a los afectados y una mujer fue atendida por un golpe tras ser rescatada del interior del inmueble.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Rosario? Un incendio se desató en un complejo de edificios en el barrio Latinoamérica.

¿Quiénes intervinieron en la emergencia? Trabajaron dotaciones de Bomberos Zapadores, Voluntarios, personal policial y ambulancias del Sies.

¿Cuándo sucedió el incendio? El incendio ocurrió este viernes.

¿Dónde se originó el fuego? Se inició en un departamento de un piso superior en Ovidio Lagos y Amenábar.

¿Por qué fue necesario evacuar a los vecinos? El humo avanzaba por los pasillos y las escaleras, generando riesgo para los residentes.

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