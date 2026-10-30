Un experto advirtió: "Para 2050 moriría más gente por bacterias resistentes que por cáncer"

El doctor Mario Feldman, especialista en microbiología y primer egresado de Biotecnología de la Universidad Nacional de Rosario, alertó sobre el avance de las bacterias resistentes a los antibióticos. En diálogo con Cadena 3 Rosario, explicó que el uso excesivo de estos medicamentos y la falta de inversión en nuevos tratamientos agravan el problema.

Feldman sostuvo que el mundo ya se encuentra en una situación de alerta por la resistencia bacteriana y advirtió sobre sus consecuencias: “Las estimaciones dicen que para el 2050 se va a morir más gente de infecciones bacterianas resistentes a antibióticos que de cáncer”. Según explicó, se trata de una “pandemia silenciosa”, porque muchas de las víctimas son personas que contraen infecciones durante una internación hospitalaria.

El especialista señaló que las bacterias tienen una gran capacidad para mutar y desarrollar mecanismos de resistencia. El uso excesivo de antibióticos, tanto en tratamientos médicos como en la producción ganadera, favorece ese proceso. “Es muy común encontrar bacterias que son resistentes a todos los antibióticos”, afirmó. También remarcó que los países donde estos medicamentos se venden sin receta presentan una mayor cantidad de cepas resistentes.

Otro de los problemas que identificó es la falta de incentivos económicos para desarrollar nuevos medicamentos. Feldman explicó que las pruebas clínicas para aprobar un antibiótico pueden costar millones de dólares y que, una vez disponible, su utilización debe limitarse para evitar que las bacterias generen resistencia. “Cuando lo dejamos todo a cargo de las empresas farmacéuticas, lo que no es rentable no se investiga”, cuestionó, y consideró que los Estados deben financiar estas investigaciones.

El investigador también advirtió sobre los riesgos de las infecciones intrahospitalarias, especialmente para pacientes inmunosuprimidos. Como ejemplo mencionó al Acinetobacter, una bacteria altamente resistente a los tratamientos y responsable de infecciones graves. Además, recordó que algunos antibióticos considerados de último recurso, como la colistina, volvieron a utilizarse pese a su toxicidad para el hígado y los riñones.

Frente a este escenario, Feldman destacó que existen nuevas estrategias en investigación. Entre ellas mencionó la terapia con fagos, que utiliza virus capaces de infectar y destruir bacterias, y el desarrollo de vacunas para prevenir determinadas infecciones. En ese sentido, contó que trabaja con su empresa biotecnológica en nuevas vacunas, en colaboración con AstraZeneca. También explicó que su laboratorio investiga moléculas que podrían convertirse en futuros antibióticos.

Finalmente, el microbiólogo dejó una recomendación para la población: “Lo único que le puedo decir es que no se automediquen, que siempre traten de consultar al médico”. Aclaró que los antibióticos no sirven para combatir infecciones virales y que tomarlos cuando no son necesarios contribuye a agravar el problema. Además, insistió en la importancia de que los gobiernos apoyen la investigación para encontrar nuevas herramientas contra las bacterias resistentes.

Entrevista de Alberto Lotuf.