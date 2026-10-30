¿Por qué los cocodrilos sobrevivieron al asteroide que extinguió a los dinosaurios?

Un nuevo estudio liderado por investigadores de University College London (UCL) ha propuesto una respuesta a un enigma que perdura desde hace 66 millones de años: ¿cómo lograron sobrevivir los cocodrilos al impacto del asteroide que eliminó a los dinosaurios? Según los científicos, su preferencia por ambientes cálidos les otorgó una ventaja crucial durante una de las extinciones masivas más significativas de la historia de la Tierra.

El análisis, publicado en la revista Science Advances, revisó más de 7,000 fósiles y registros de más de 400 especies, tanto vivas como extintas. Los investigadores combinaron esta información con modelos computacionales que recrearon el clima y la geografía de la Tierra durante los últimos 245 millones de años.

Los resultados sugieren que las regiones tropicales y subtropicales continuaron siendo adecuadas para los parientes de los cocodrilos incluso después del impacto del asteroide, mientras que los hábitats disponibles para muchos dinosaurios se deterioraron drásticamente. Solo las simulaciones climáticas más extremas eliminaron estos refugios potenciales.

Los investigadores también estudiaron cómo cambiaron las condiciones en la Tierra tras el impacto. Sus simulaciones indicaron que las áreas cercanas al ecuador podrían haber mantenido temperaturas cálidas suficientes para sostener a los parientes de los cocodrilos, ofreciendo lugares donde las poblaciones sobrevivientes podrían persistir y eventualmente recuperarse.

El autor principal del estudio, el Dr. Alfio Alessandro Chiarenza, afirmó: "El asteroide no convirtió al planeta en un lugar igualmente hostil para todos los grupos. La preferencia de los cocodrilos por ambientes cálidos pudo haber colocado a los sobrevivientes en los lugares donde los climas adecuados se mantuvieron mejor, como alrededor del ecuador".

Esta investigación no solo ofrece una explicación sobre cómo un grupo de animales que apareció al mismo tiempo que los dinosaurios logró sobrevivir a dos de las cinco grandes extinciones masivas de la Tierra, sino que también subraya la diversidad de los cocodrilos a lo largo de su historia evolutiva.

Los cocodrilos modernos y sus parientes cercanos comparten muchas características reconocibles, pero su historia evolutiva revela una variedad mucho más amplia de formas corporales, tamaños y estilos de vida. La línea evolutiva de los cocodrilos, conocida como pseudosuchians, una vez incluyó herbívoros fuertemente armados y depredadores que cazaban exclusivamente en tierra.

Entre los más notables se encontraba Sarcosuchus, un depredador gigante apodado el "super cocodrilo" que podía alcanzar hasta 12 metros de longitud. Otro pariente prehistórico, Postosuchus, era un cazador terrestre capaz de moverse en dos o cuatro patas.

Para investigar la relación de los cocodrilos con el clima, los científicos reconstruyeron las preferencias de temperatura y lluvia de 400 especies de cocodrilos y sus parientes antiguos, utilizando evidencia fósil, árboles genealógicos evolutivos y mapas detallados de la distribución actual de los cocodrilos. Así, identificaron dónde existían hábitats adecuados en diferentes momentos de la historia de la Tierra.

A lo largo de su evolución, los parientes de los cocodrilos generalmente siguieron condiciones más cálidas, expandiendo su rango durante períodos calurosos y replegándose hacia las regiones tropicales cuando las temperaturas bajaron.

Sin embargo, los investigadores identificaron dos excepciones importantes a esta preferencia por climas cálidos. Durante el Cretácico Térmico Máximo, aproximadamente hace 94 millones de años, las temperaturas globales aumentaron hasta 14 grados centígrados por encima de los niveles actuales. Una rama del árbol genealógico de los cocodrilos evolucionó la capacidad de tolerar condiciones más cálidas que el resto de la línea evolutiva.

Otra adaptación ocurrió hace aproximadamente 34 millones de años en Australia, donde un grupo extinto de cocodrilos se adaptó a ambientes áridos y desérticos debido a un prolongado período de enfriamiento que redujo las precipitaciones.

Los investigadores también utilizaron simulaciones climáticas para investigar las consecuencias ambientales en las décadas y siglos posteriores al impacto del asteroide Chicxulub. Estas simulaciones exploraron varios posibles efectos, como la reducción de la luz solar por polvo y ceniza, así como el aumento de los niveles de dióxido de carbono asociados con erupciones volcánicas.

Los resultados sugieren que los cocodrilos pudieron beneficiarse al vivir en regiones donde las temperaturas se mantuvieron dentro de su rango preferido, incluso cuando las condiciones se volvieron desfavorables para muchos dinosaurios.

El Dr. Chiarenza concluyó que, aunque las temperaturas favorables probablemente fueron solo una de las razones por las que los cocodrilos sobrevivieron a la extinción masiva, otras características como su tamaño corporal relativamente pequeño, la capacidad de vivir parcialmente en el agua, dietas flexibles y bajos requerimientos energéticos también jugaron un papel importante.

Finalmente, esta investigación plantea preguntas importantes sobre cómo los cocodrilos responderán al cambio climático moderno. Si bien durante millones de años su estrategia de supervivencia fue moverse hacia regiones con temperaturas adecuadas, hoy en día la expansión de las ciudades, tierras agrícolas y carreteras limita cada vez más su capacidad de desplazamiento.

El estudio fue financiado por The Royal Society, el Leverhulme Trust y el Consejo de Investigación Ambiental Nacional (NERC).