El CONICET impulsa la biotecnología en Crossing Over LATAM BioExpo 2026

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) participó como auspiciante en la primera edición de Crossing Over LATAM BioExpo 2026, un evento diseñado para fortalecer la vinculación entre la ciencia, las empresas y los inversores, así como para potenciar la transferencia tecnológica. Durante tres días, el encuentro se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) y atrajo a más de 3.000 asistentes, incluyendo más de 100 empresas y organizaciones expositoras de más de 30 países.

El evento tuvo como objetivo reunir a líderes de la industria biotecnológica y biofarmacéutica, empresas multinacionales, startups, universidades y centros de investigación. Se realizaron conferencias, rondas de negocios y espacios de intercambio que promovieron la articulación regional y posicionaron a América Latina como un polo estratégico para el desarrollo de la bioeconomía.

El presidente del CONICET, Daniel Salamone, participó activamente en el evento, encabezando el panel Building a Biotech Nation, donde se discutieron los desafíos y oportunidades para consolidar un ecosistema biotecnológico que transforme el conocimiento científico en innovación y desarrollo productivo. Durante su intervención, Salamone destacó la importancia del conocimiento científico como motor clave para la innovación y la necesidad de fortalecer la colaboración entre el sistema científico, el sector empresarial y los inversores.

Salamone enfatizó: "El desafío es lograr que más conocimiento generado en el sistema científico se transforme en innovación, nuevas tecnologías y empresas que contribuyan al desarrollo del país. Para eso, necesitamos fortalecer el trabajo conjunto entre investigadores, universidades, organismos públicos, empresas y fondos de inversión".

El CONICET también presentó su nuevo reglamento de Empresas de Base Tecnológica (EBT), que busca facilitar la creación y el desarrollo de emprendimientos científico-tecnológicos. Este reglamento establece reglas claras y previsibles para promover la participación de investigadores e inversores, ampliando las posibilidades de transformar resultados de investigación en desarrollos aplicables comercialmente.

La participación del CONICET incluyó la presencia de diez EBT vinculadas al organismo: Erisea, Exomas, Ergo Bioscience, Ñam Biotech, Gameet, Fecundis, Bio H41, Biofeed Tech, BioCle y BioBlends. Estas empresas contaron con espacios propios para presentar sus innovaciones y generar contactos con potenciales socios estratégicos.

El gerente de Vinculación Tecnológica del CONICET, Gustavo Schötz, también participó en el panel Supporting University Spin-off: Beyond the Laboratory, donde se abordaron los desafíos que enfrentan las instituciones científicas para impulsar la creación de empresas basadas en tecnología. Schötz subrayó que el nuevo reglamento de EBT busca compatibilizar la actividad científica con el desarrollo empresarial, contemplando aspectos como la propiedad intelectual y la articulación con empresas e inversores.

La BioExpo reafirmó el compromiso del CONICET con una ciencia conectada a los desafíos del país, capaz de generar conocimiento de excelencia y fomentar nuevas oportunidades de innovación. La articulación entre investigadores, emprendedores, empresas, universidades e inversores es fundamental para fortalecer la transferencia tecnológica y transformar el conocimiento en desarrollo productivo.

El evento culminó con la entrega del Science to Innovation Award 2026, otorgado al investigador Luis Wall por su proyecto Biösphera, destacando así la relevancia de la investigación científica en el desarrollo de nuevas aplicaciones y oportunidades de innovación.