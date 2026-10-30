Un avance informático rompe un límite que perduró desde 1996 en cálculos de distancias

Los avances en la ciencia de la computación continúan sorprendiendo, y un reciente descubrimiento ha roto un límite que se había mantenido desde 1996. Un científico del Instituto Indio de Tecnología Gandhinagar logró un avance significativo en el problema de calcular distancias en redes complejas, conocido como el problema de los caminos más cortos entre todos los pares (APSP, por sus siglas en inglés). Este nuevo algoritmo permite estimaciones más precisas para puntos estrechamente conectados sin sacrificar la velocidad, superando limitaciones de métodos anteriores.

El problema de APSP es fundamental en diversas aplicaciones, desde sistemas de transporte hasta redes de comunicación y estructuras biológicas. A medida que las redes crecen, calcular las rutas más cortas entre todos sus puntos se vuelve cada vez más complicado. Los métodos convencionales a menudo requieren cantidades enormes de tiempo de computación y memoria, especialmente en redes densamente conectadas.

La dificultad radica en que, al duplicar el número de puntos, la carga computacional puede aumentar hasta ocho veces, lo que ha llevado a los investigadores a buscar métodos más eficientes durante décadas. Una solución prometedora son los algoritmos de aproximación, que producen estimaciones en lugar de respuestas exactas, buscando un equilibrio entre precisión y velocidad.

En 1996, un grupo de investigadores, compuesto por Dor, Halperin y Zwick, desarrolló un método que podía estimar distancias con una precisión de "2-aproximación", lo que significa que la estimación caía entre el doble y la distancia real. Este enfoque utilizaba una selección de puntos de la red para ayudar a calcular distancias de manera más eficiente.

Sin embargo, esta estrategia funcionaba bien solo cuando los puntos estaban suficientemente separados. Para conexiones cercanas, el método original no podía garantizar el mismo nivel de precisión. Esta limitación había permanecido sin solución durante casi tres décadas.

Ahora, el Dr. Manoj Gupta ha presentado una mejora que extiende la garantía de precisión a puntos mucho más cercanos. Su investigación fue expuesta en el 66º Simposio Anual sobre Fundamentos de la Ciencia de la Computación (FOCS 2025), en un trabajo titulado "Caminos más cortos 2-aproximados mejorados para pares de vértices cercanos".

Este avance es significativo porque el nuevo algoritmo mantiene el tiempo de ejecución del enfoque anterior mientras expande el rango de distancias para las cuales se pueden garantizar estimaciones confiables. La clave del éxito radica en una estrategia de muestreo a múltiples escalas que organiza la información sobre la red en diferentes niveles.

Al analizar conexiones en múltiples escalas, el algoritmo puede tener en cuenta rutas más cortas que los enfoques anteriores podrían pasar por alto. Esto permite que la garantía de 2-aproximación se aplique a distancias más cortas sin aumentar la complejidad computacional del algoritmo.

La importancia de este avance radica en que las redes masivas son fundamentales para la tecnología moderna. Infraestructura de Internet, sistemas de transporte y aplicaciones de inteligencia artificial dependen de la capacidad de analizar redes complejas. En muchas situaciones, obtener una distancia perfectamente exacta es menos importante que producir una estimación confiable rápidamente.

El trabajo de Gupta fortalece las bases matemáticas de los algoritmos diseñados para abordar estos desafíos. Aunque los hallazgos son teóricos y no establecen mejoras inmediatas en sistemas comerciales específicos, ofrecen una mejor manera de abordar los cálculos de distancia en grandes redes.

Este avance representa un progreso significativo en la teoría de la computación, ya que mejora un resultado influyente que data de 1996, ampliando un límite matemático importante y fortaleciendo las técnicas subyacentes en algunos de los sistemas conectados más complejos de la actualidad.