Videos: una intensa granizada sorprendió a vecinos del conurbano bonaerense
Una tormenta con fuerte actividad eléctrica sorprendió a los vecinos durante la madrugada en el sur del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. El SMN mantiene la alerta amarilla.
30/10/2026 | 07:41Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
La madrugada de este viernes comenzó pasada por agua y electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Intensas tormentas provocaron la caída de granizo en distintas zonas de la zona sur del conurbano bonaerense, como Adrogué y Burzaco, además de registrar fuertes ráfagas y abundante actividad eléctrica que se hizo sentir en varios partidos del conurbano y en distintos barrios porteños.
Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes. Desde el organismo explicaron que el área será afectada por precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros, valores que podrían superarse de forma puntual en determinados sectores.
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Viernes que arranca con todooo. Granizo en Almirante Brown, zona sur del GBA. Gracias x los videos! #OtraMañana #A24 https://t.co/0ayMDvd00r— Nacho López Amorín (@MeteoNacho) October 30, 2026
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Recomendaciones oficiales del SMN
Para reducir riesgos y evitar accidentes durante el temporal, las autoridades aconsejan:
Evitar salir de los hogares mientras persistan las condiciones adversas.
No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.
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#SOCIEDAD Temporal: sorpresiva caída de granizo y tormentas durante la madrugada https://t.co/K13BYiqknJ https://t.co/EV9lxZpbGu— DataConurbano / NET (@DataConurbano) October 30, 2026
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Desconectar los electrodomésticos y cortar la luz si ingresa agua a la vivienda.
Cerrar puertas y ventanas, alejándose de ellas.
Asegurar u ocultar objetos que puedan volarse por acción de las ráfagas.
Buscar refugio inmediato en un lugar cerrado si se encuentra al aire libre.
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Clima. El tiempo hoy: alerta amarilla por tormentas fuertes en Buenos Aires y otras dos provincias
El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre precipitaciones intensas, posible granizo y ráfagas de viento. Se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros.
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@ChGaravaglia Diluvio de agua y granizo durante 5/10 minutos en zona oeste del GBA. Incesante actividad eléctrica. https://t.co/BTARZBE7sT— Aleee (@psicomundano) October 30, 2026
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el AMBA? Intensas tormentas provocaron la caída de granizo y actividad eléctrica.
¿Quién emitió la alerta? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla.
¿Cuándo se produjo el fenómeno? La madrugada de este viernes.
¿Dónde se registraron los efectos? En el conurbano bonaerense, especialmente en Adrogué y Burzaco.
¿Cómo se recomienda actuar ante el temporal? Evitar salir de casa y asegurar objetos susceptibles al viento.
¿Por qué se emitió la alerta? Por lluvias y tormentas fuertes con posibles acumulados de hasta 50 milímetros.