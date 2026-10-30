Videos: una intensa granizada sorprendió a vecinos del conurbano bonaerense

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La madrugada de este viernes comenzó pasada por agua y electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Intensas tormentas provocaron la caída de granizo en distintas zonas de la zona sur del conurbano bonaerense, como Adrogué y Burzaco, además de registrar fuertes ráfagas y abundante actividad eléctrica que se hizo sentir en varios partidos del conurbano y en distintos barrios porteños.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas fuertes. Desde el organismo explicaron que el área será afectada por precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros, valores que podrían superarse de forma puntual en determinados sectores.

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Viernes que arranca con todooo. Granizo en Almirante Brown, zona sur del GBA. Gracias x los videos! #OtraMañana #A24 https://t.co/0ayMDvd00r — Nacho López Amorín (@MeteoNacho) October 30, 2026

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Recomendaciones oficiales del SMN

Para reducir riesgos y evitar accidentes durante el temporal, las autoridades aconsejan:

Evitar salir de los hogares mientras persistan las condiciones adversas.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros.

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#SOCIEDAD Temporal: sorpresiva caída de granizo y tormentas durante la madrugada https://t.co/K13BYiqknJ https://t.co/EV9lxZpbGu — DataConurbano / NET (@DataConurbano) October 30, 2026

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Desconectar los electrodomésticos y cortar la luz si ingresa agua a la vivienda.

Cerrar puertas y ventanas, alejándose de ellas.

Asegurar u ocultar objetos que puedan volarse por acción de las ráfagas.

Buscar refugio inmediato en un lugar cerrado si se encuentra al aire libre.

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@ChGaravaglia Diluvio de agua y granizo durante 5/10 minutos en zona oeste del GBA. Incesante actividad eléctrica. https://t.co/BTARZBE7sT — Aleee (@psicomundano) October 30, 2026

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