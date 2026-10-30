El tiempo hoy: alerta amarilla por tormentas fuertes en Buenos Aires y otras dos provincias

FOTO: Se emite alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires para la mañana del viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes 30 de octubre una alerta meteorológica amarilla por tormentas fuertes que afectarán a zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Según el organismo, el área bajo alerta será impactada por tormentas aisladas de variada intensidad. Algunas de ellas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas de:

-Abundantes precipitaciones en cortos períodos

-Granizo ocasional

-Actividad eléctrica frecuente

-Ráfagas de viento

Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que se superen de forma local en algunos puntos. Recomendaciones del SMN Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional reiteró una serie de medidas preventivas:

-Evitar salir de casa en la medida de lo posible.

-No sacar la basura mientras persistan las condiciones adversas.

-Limpiar desagües y sumideros para prevenir anegamientos.

-Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

En caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

Situación en el AMBA En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el viernes comenzó con cielo mayormente cubierto. Se espera un ambiente fresco a agradable, con cielo algo nublado e inestable. No se descartan lluvias y tormentas aisladas. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 15 °C y la máxima alcanzará los 23 °C.