Halloween también se vive en los comercios: "Hay productos para toda la familia"
Disfraces, dulces, calabazas y accesorios forman parte de la oferta para este 31 de octubre. Una vendedora contó a Cadena 3 Rosario cuáles son las opciones y cuánto cuestan.
30/10/2026 | 07:35Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Venta de productos de Halloween.
-
Audio. Halloween también se vive en los comercios: "Hay productos para toda la familia"
Cadena 3 Rosario
La celebración de Halloween, que cada 31 de octubre convoca principalmente a chicos y adolescentes, se instaló también en Rosario y cada año suma más adeptos. La costumbre de disfrazarse, salir a buscar golosinas y organizar encuentros temáticos ya forma parte de los festejos de distintos grupos de jóvenes y también impulsa las ventas en los comercios.
Natalia, vendedora de un comercio de la ciudad, contó que este año hay una amplia variedad de productos y que los precios ofrecen distintas alternativas. “Calabazas hay dos opciones: arrancan a partir de los $1.800, que es la simple, y después está la ollita de bruja, que ronda los $2.000”, explicó. También mencionó las bolsitas de papel que se utilizan para entregar caramelos y otros dulces.
/Inicio Código Embebido/
Inédito. El contra Halloween en Capitán Bermúdez: "Esto es alegría y entusiasmo"
La escuela Cayetano Errico impulsó una celebración distinta, en la que los alumnos se caracterizaron como santos para promover valores de fe. Su directora brindó detalles a Cadena 3 Rosario.
/Fin Código Embebido/
Una de las novedades de esta temporada es la mayor presencia de golosinas con motivos de Halloween. “Este año trajimos mucha variedad en lo que es golosinas, que por ahí antes no era muy visto. Hoy vienen ya con la estampa y todo lo que es Halloween. Encontrás caramelos, chupetines y gomitas”, señaló Natalia.
La propuesta también incluye accesorios para completar los disfraces y hasta artículos para las mascotas que acompañan a las familias. “Estamos trabajando mucho las capas, que arrancan desde los $11.000 y vienen con cuello y capucha”, detalló.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué se celebra cada 31 de octubre en Rosario? La celebración de Halloween, que convoca principalmente a chicos y adolescentes.
¿Quién es Natalia? Es una vendedora de un comercio en Rosario que ofrece productos para Halloween.
¿Cuándo se celebra Halloween? Cada 31 de octubre.
¿Dónde se está popularizando Halloween? En la ciudad de Rosario.
¿Cómo están las ventas para Halloween este año? Hay una amplia variedad de productos y precios, lo que impulsa las ventas en los comercios.
¿Por qué hay más golosinas de Halloween este año? Se ha incrementado la variedad de golosinas con motivos de Halloween, que antes no eran muy vistas.