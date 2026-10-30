Halloween también se vive en los comercios: "Hay productos para toda la familia"

La celebración de Halloween, que cada 31 de octubre convoca principalmente a chicos y adolescentes, se instaló también en Rosario y cada año suma más adeptos. La costumbre de disfrazarse, salir a buscar golosinas y organizar encuentros temáticos ya forma parte de los festejos de distintos grupos de jóvenes y también impulsa las ventas en los comercios.

Natalia, vendedora de un comercio de la ciudad, contó que este año hay una amplia variedad de productos y que los precios ofrecen distintas alternativas. “Calabazas hay dos opciones: arrancan a partir de los $1.800, que es la simple, y después está la ollita de bruja, que ronda los $2.000”, explicó. También mencionó las bolsitas de papel que se utilizan para entregar caramelos y otros dulces.

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Una de las novedades de esta temporada es la mayor presencia de golosinas con motivos de Halloween. “Este año trajimos mucha variedad en lo que es golosinas, que por ahí antes no era muy visto. Hoy vienen ya con la estampa y todo lo que es Halloween. Encontrás caramelos, chupetines y gomitas”, señaló Natalia.

La propuesta también incluye accesorios para completar los disfraces y hasta artículos para las mascotas que acompañan a las familias. “Estamos trabajando mucho las capas, que arrancan desde los $11.000 y vienen con cuello y capucha”, detalló.

Informe de Fernando Carrafiello.