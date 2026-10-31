La autopista Rosario-Santa Fe tendrá multas por sobrepeso sin detener a los camiones

FOTO: La balanza está instalada en el kilómetro 7 y controla tres carriles hacia la capital provincial.

Los camiones que circulen con exceso de carga por la autopista Rosario-Santa Fe podrán ser sancionados sin pasar por un control que los obligue a frenar. La Provincia instaló una balanza dinámica en el kilómetro 7 de la mano hacia Santa Fe, con sensores y cámaras que permiten pesar los vehículos en movimiento.

Las multas comenzarán a aplicarse en 15 días, según anunció el subgerente del Fideicomiso de la Autopista Rosario-Santa Fe, Juan Pablo Trevisan. El sistema ya fue homologado, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno provincial.

El equipo controla los tres carriles y fue colocado durante la construcción del tercer carril entre Rosario y San Lorenzo. Según informó el Gobierno provincial, es la primera balanza dinámica punitiva del país, una tecnología que permite detectar la sobrecarga y labrar infracciones sin interrumpir la circulación.

FOTO: Las sanciones comenzarán a aplicarse en 15 días

Cómo funciona el control

“El camión pasa sin frenar. La balanza detecta el peso con sensores en el piso y cámaras, y si hay exceso, se labra la infracción”, explicó Trevisan.

El funcionario señaló que otros pórticos de pesaje utilizados en el país funcionan como una alerta: después de detectar un posible exceso, requieren detener el vehículo y verificar la carga en una balanza estática.

La tecnología instalada en la autopista es de origen italiano. De acuerdo con la información oficial, fue homologada por un laboratorio privado de Villa Constitución certificado por Nación. “Ya está homologada y posee certificación OIML (Organización Internacional de Metrología Legal), por eso en 15 días empezamos a multar”, sostuvo Trevisan.

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El gobernador Maximiliano Pullaro recorrió el pórtico y advirtió que los transportes que circulen con sobrecarga serán multados. El objetivo planteado por la Provincia es reducir el deterioro del pavimento y proteger la inversión en la traza.

El administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, explicó que el sobrepeso acelera el desgaste de las rutas, reduce su vida útil y favorece la aparición de fisuras, huellas y baches.

FOTO: La tecnología instalada en la autopista es de origen italiano.

Obras y asistencia en la autopista

El nuevo control se suma al inicio de la segunda etapa del tercer carril, entre San Lorenzo Centro y el empalme con el Desvío Timbúes. Según informó la Provincia, ese tramo tendrá 17,5 kilómetros y una inversión de 70.000 millones de pesos.

La administración de la autopista también incorporó siete móviles de asistencia a usuarios y equipamiento para el mantenimiento: dos camiones, un carretón y una retropala.