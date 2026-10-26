Ampliación de la autopista Rosario-Santa Fe: "Vamos a agilizar una zona congestionada por camiones"

El gobernador de Santa Fe presentó una nueva etapa de los trabajos, que abarcará 17 kilómetros y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses. En el acto, también se refirió a la situación económica, la relación con el Gobierno nacional y la necesidad de fortalecer el empleo.

El gobernador Maximiliano Pullaro anunció una nueva etapa de ampliación del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, con una inversión provincial de $69.000 millones. Los trabajos comprenderán un tramo de 17 kilómetros y se extenderán durante 18 meses. “Esta obra viene a agilizar toda esta zona, que la vimos y la padecimos durante muchos años por la congestión de camiones”, afirmó al móvil de Cadena 3 Rosario.

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???? PULLARO RECLAMÓ MÁS COMERCIO CON BRASIL Y DIJO QUE LA MEJORA ECONÓMICA AÚN NO LLEGA A LA GENTE El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó la importancia de fortalecer las relaciones comerciales con Brasil y consolidar el Mercosur para impulsar el empleo. https://t.co/9nu4E79Ovb — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 26, 2026

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El mandatario sostuvo que la Provincia mantiene su programa de obra pública pese a las dificultades económicas. “Hemos invertido en casi 36 meses más de lo que se invirtió en los últimos ocho años en la provincia de Santa Fe”, aseguró. En ese sentido, indicó que la administración provincial redujo un 40% los costos de la obra pública y un 40% el gasto corriente para destinar recursos a inversiones.

Pullaro vinculó los trabajos con otras intervenciones viales orientadas a mejorar la circulación de camiones hacia las terminales portuarias. Según explicó, alrededor de dos millones de camiones llegan cada año a los puertos santafesinos para transportar los cereales destinados a la exportación. Las obras en rutas y accesos buscan reducir la congestión y facilitar el movimiento de cargas.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, detalló que la ampliación se extenderá desde San Lorenzo Centro hasta el acceso a Timbúes. Precisó que el proyecto contempla reconstruir la estructura de la autopista, intervenir 30 alcantarillas, instalar más de 1.000 luminarias y ampliar tres puentes, entre otros trabajos. Al sumar el tramo ejecutado anteriormente, la intervención alcanzará unos 34 kilómetros de tercer carril.

Enrico también cuestionó la política vial del Gobierno nacional y la falta de inversiones en rutas de esa jurisdicción. “Es un gobierno al que no le importa nada la ruta, los pozos, los pastos”, sostuvo. Además, señaló que la Provincia interviene en distintos corredores para mejorar la circulación y la conexión con los puertos, incluso en sectores que dependen de Nación.

Consultado por la situación económica, Pullaro reconoció que la corrección de algunas variables macroeconómicas no se tradujo en una mejora suficiente para los ingresos familiares. “La gente no está bien, porque la plata no le alcanza y es una realidad”, expresó. En ese marco, planteó que es necesario fortalecer la microeconomía para que los recursos lleguen a los hogares y permitan sostener el consumo.

El gobernador también se refirió a la relación comercial con Brasil y consideró que el país vecino es un socio estratégico para Argentina. “La única forma de que las sociedades puedan salir adelante es a través de la generación de empleo”, afirmó, y defendió el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y del Mercosur como herramientas para impulsar el crecimiento económico.

Informe de Fernando Carrafiello.