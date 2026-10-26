Consejos para hacer de tu hogar un lugar seguro y atractivo antes de mudarte

La seguridad es una prioridad al momento de mudarse a un nuevo hogar. Un aspecto fundamental que no se debe pasar por alto son los detalles que pueden representar un riesgo, como la falta de un pasamanos en las escaleras. La experta en diseño Miksch enfatizó la importancia de atender estos detalles de inmediato. "Podrías postergarlo, pero el mejor momento para solucionarlo es ahora, antes de que necesites realmente ese pasamanos", advirtió.

Además, otros peligros potenciales como caminos irregulares, bordes afilados y vidrios rotos deben ser atendidos sin demora. Un entorno seguro es esencial para disfrutar del nuevo espacio.

Otro aspecto crítico es la plomería. Aunque todos los sistemas mecánicos y eléctricos son importantes, Miksch destacó que no se debe subestimar la plomería. "Cualquier pequeña fuga o falta de sellado debe ser atendida de inmediato para evitar que se convierta en un problema mayor", recomendó. El profesional en reparaciones del hogar Elmer Mayorga, coincidió en que tener una plomería en óptimas condiciones no solo brinda tranquilidad, sino que facilita futuras remodelaciones.

"No hay filtraciones importantes ni costos adicionales o tiempo perdido en arreglar un problema antes de comenzar un nuevo proyecto", explicó Mayorga. Ignorar cualquier inconveniente de plomería puede significar literalmente "tirar el dinero por el desagüe".

Un cambio sencillo que puede transformar el hogar es una nueva capa de pintura. Mayorga lo describió como la opción más económica y atractiva para mejorar el espacio. "Puede cambiar la apariencia de una casa y darle una nueva elegancia que antes no existía", afirmó. Elegir los colores adecuados puede crear la ilusión de un hogar costoso sin un gran desembolso.

Además, Miksch sugirió que es mucho más fácil pintar una casa vacía, lo que significa que solo se necesita decorar una vez.

El mismo principio se aplica al suelo. Miksch señaló que el renovado de los pisos de madera es probablemente lo más importante a realizar antes de mudarse. "Nadie quiere mover todos los muebles más tarde para hacerlo, y la durabilidad del piso depende de que esté bien terminado", explicó. Si se desea cambiar el suelo, se puede optar por un tono de madera que ya esté presente en el lugar. Para quienes busquen algo más innovador, los diseñadores ofrecen ideas creativas sobre tonos de madera.

Una vez que se hayan atendido estos aspectos básicos, es momento de personalizar el hogar. Miksch recomendó priorizar las mejoras estéticas que generen satisfacción. "Incluso el más pequeño cambio en una habitación puede hacer que se sienta personal y como si realmente lo hubieras hecho tuyo". Si no se sabe por dónde comenzar, se puede considerar un área de alta circulación, como la cocina. Mayorga destacó que es lo que más observan las personas al comprar una nueva vivienda. "Una cocina funcional es una necesidad; ¿por qué no mudarse con la cocina lista para usar?".