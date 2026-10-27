Argentinos recibe a Independiente Rivadavia en un duelo clave por la tabla anual

FOTO: "El Bicho" y "La Lepra" mendocina, un duelo clave por la tabla anual.

Argentinos Juniors recibe este martes a Independiente Rivadavia de Mendoza en un partido clave para la definición de la tabla anual del fútbol argentino. El encuentro comenzará a las 19 en el estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Con la temporada entrando en su tramo decisivo, ambos equipos tienen mucho en juego. El “Bicho” llega con 54 puntos en la tabla acumulada y necesita ganar para alcanzar las 57 unidades de Boca, actual líder. Sin embargo, la diferencia de gol seguirá siendo determinante para definir las posiciones.

La “Lepra” mendocina, por su parte, suma 53 puntos y buscará una victoria que le permita llegar a 56, quedar a una unidad de Boca y superar a Argentinos en la tabla anual.

La tabla anual, con un título en juego

La tabla anual no solo define buena parte de los cupos para las copas internacionales de la próxima temporada: también otorga un título oficial al equipo que termine en el primer puesto.

Por eso, el cruce de este martes adquiere una importancia especial. Con pocas fechas por disputar, cada punto puede resultar decisivo en la pelea por terminar en lo más alto.

El conjunto local intentará aprovechar la ventaja de jugar en La Paternal, mientras que los mendocinos buscarán dar un golpe que los mantenga en carrera por los principales objetivos de la temporada.

Además de la disputa por la tabla anual, el partido será importante para la lucha por la clasificación a los octavos de final del Clausura. Argentinos está bien posicionado en su zona, donde marcha segundo, mientras que Independiente Rivadavia necesita sumar para meterse entre los ocho mejores.

El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera y será transmitido por Cadena 3 Mendoza.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

.