LaLiga se disculpa con China tras comentarios de Mbappé sobre Mao Zedong

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- LaLiga de España se disculpó con el pueblo chino tras un incidente relacionado con un comentario del delantero francés Kylian Mbappé que involucra al dictador Mao Zedong.

La controversia surgió de una entrevista en la que Mbappé mencionó que su meme favorito es "aquel en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos". Aunque no lo nombró directamente, Mbappé hacía referencia a Mao Zedong, una figura extremadamente sensible para la sociedad china, donde incluso burlarse de este tema puede constituir un delito.

Como consecuencia de sus declaraciones, varias marcas como Mengniu, Dongpeng y Milkground decidieron romper sus contratos con el jugador, mientras que la televisión estatal CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga y retiró los anuncios que incluían al futbolista.

En este contexto, LaLiga emitió un comunicado en redes sociales, en el que expresó que "lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos". Aclararon que dichos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LaLiga.

Además, la organización destacó que "el fútbol español defiende el respeto, la convivencia y la unión entre personas de todas las culturas".

Por último, la entidad anunció que están "trabajando con nuestros socios e interlocutores en China para abordar esta situación". También se comprometieron a implementar un protocolo de sensibilización y comunicación en colaboración con clubes y jugadores, con el fin de promover el respeto por las diferentes culturas y prevenir incidentes similares.