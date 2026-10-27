Córdoba reporta caída del 30,6% en homicidios dolosos durante los primeros nueve meses de 2026
Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 50 hechos, frente a los 72 del mismo período de 2025.
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Buenos Aires, 27 octubre – En los primeros nueve meses de 2026, los homicidios dolosos en Córdoba han mostrado una notable disminución del 30,6%, al contabilizarse 50 casos en comparación con los 72 registrados en el mismo período de 2025, según el informe de estadísticas del Gobierno provincial.
Durante septiembre, se reportaron ocho homicidios dolosos, lo que representa una disminución del 20% respecto al mismo mes del año anterior, que tuvo diez incidentes. En relación a agosto de este año, los casos aumentaron de cuatro a ocho.
De los homicidios ocurridos en septiembre, cinco no estaban relacionados con otros delitos, mientras que tres sucedieron en el contexto de un robo. En cuanto a los métodos utilizados, en cuatro casos se emplearon armas de fuego, en dos se usaron armas blancas y en los dos restantes no se determinó el mecanismo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con los homicidios en Córdoba?
Los homicidios dolosos en Córdoba disminuyeron un 30,6% en los primeros nueve meses de 2026.
¿Cuántos homicidios se registraron en septiembre?
En septiembre se registraron ocho homicidios dolosos, lo que representa una baja del 20% respecto a 2025.
¿Cómo se distribuyeron los homicidios en septiembre?
De los ocho homicidios, cinco no estaban relacionados con otros delitos y tres sucedieron en robos.
¿Qué pasó con los robos y hurtos?
Los robos y hurtos en Córdoba también disminuyeron un 21,7% en los primeros nueve meses de 2026.
¿Cómo están las muertes viales en Córdoba?
Las muertes viales disminuyeron un 35,5% en septiembre de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025.
[Fuente: Noticias Argentinas]