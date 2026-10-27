FOTO: Córdoba reporta caída del 30,6% en homicidios dolosos durante los primeros nueve meses de 2026

Buenos Aires, 27 octubre – En los primeros nueve meses de 2026, los homicidios dolosos en Córdoba han mostrado una notable disminución del 30,6%, al contabilizarse 50 casos en comparación con los 72 registrados en el mismo período de 2025, según el informe de estadísticas del Gobierno provincial.

Durante septiembre, se reportaron ocho homicidios dolosos, lo que representa una disminución del 20% respecto al mismo mes del año anterior, que tuvo diez incidentes. En relación a agosto de este año, los casos aumentaron de cuatro a ocho.

De los homicidios ocurridos en septiembre, cinco no estaban relacionados con otros delitos, mientras que tres sucedieron en el contexto de un robo. En cuanto a los métodos utilizados, en cuatro casos se emplearon armas de fuego, en dos se usaron armas blancas y en los dos restantes no se determinó el mecanismo.