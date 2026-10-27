Barcelona fue sancionado con una "irrisoria" multa tras la denuncia del Atlético por Julián Álvarez

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido imponer una multa de 602 euros al Barcelona tras una denuncia formal presentada por el Atlético de Madrid. La queja se origina en negociaciones irregulares con el delantero argentino Julián Álvarez durante el reciente mercado de pases.

El conflicto surgió cuando el club madrileño detectó que el equipo catalán había mantenido diálogos con el atacante de 26 años, a pesar de que Álvarez tiene un contrato vigente con el "Colchonero" hasta junio de 2030.

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La directiva del Atlético fundamentó su denuncia en el Reglamento de Competiciones, que establece que cualquier club interesado en fichar a un jugador con contrato activo debe notificar formalmente al club de origen antes de iniciar cualquier contacto con el futbolista.

La RFEF, al no contar con competencia de la FIFA para intervenir en este caso, abrió un expediente administrativo. Tras analizar las pruebas, la federación se basó en el Artículo 133 del código disciplinario, que estipula el incumplimiento de las obligaciones reglamentarias, para dictar la sanción económica.

A pesar de que la multa de 602 euros puede parecer mínima en el contexto del fútbol profesional, este episodio tiene un precedente reciente entre los mismos clubes. En 2019, el Atlético ya había demandado al Barcelona por un caso similar relacionado con el delantero francés Antoine Griezmann, resultando en una multa simbólica de solo 300 euros.

Con esta resolución, la disputa institucional entre ambos equipos queda formalmente cerrada. Mientras tanto, Julián Álvarez se concentra en su desempeño en el Atlético, buscando recuperar su mejor forma después de anotar el gol de la victoria frente al Deportivo La Coruña el pasado sábado.

En ese partido, el exjugador de River aprovechó la ocasión para disculparse públicamente con los hinchas colchoneros por unas declaraciones que tensaron la relación con la afición.