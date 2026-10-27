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Barcelona fue sancionado con una "irrisoria" multa tras la denuncia del Atlético por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid denunció al Barcelona por negociar sin autorización con el delantero argentino. La RFEF impuso una multa de tan solo 602 euros por la infracción en el último mercado de pases.

27/10/2026 | 17:16Redacción Cadena 3

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Julián Álvarez

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido imponer una multa de 602 euros al Barcelona tras una denuncia formal presentada por el Atlético de Madrid. La queja se origina en negociaciones irregulares con el delantero argentino Julián Álvarez durante el reciente mercado de pases.

El conflicto surgió cuando el club madrileño detectó que el equipo catalán había mantenido diálogos con el atacante de 26 años, a pesar de que Álvarez tiene un contrato vigente con el "Colchonero" hasta junio de 2030.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La directiva del Atlético fundamentó su denuncia en el Reglamento de Competiciones, que establece que cualquier club interesado en fichar a un jugador con contrato activo debe notificar formalmente al club de origen antes de iniciar cualquier contacto con el futbolista.

La RFEF, al no contar con competencia de la FIFA para intervenir en este caso, abrió un expediente administrativo. Tras analizar las pruebas, la federación se basó en el Artículo 133 del código disciplinario, que estipula el incumplimiento de las obligaciones reglamentarias, para dictar la sanción económica.

A pesar de que la multa de 602 euros puede parecer mínima en el contexto del fútbol profesional, este episodio tiene un precedente reciente entre los mismos clubes. En 2019, el Atlético ya había demandado al Barcelona por un caso similar relacionado con el delantero francés Antoine Griezmann, resultando en una multa simbólica de solo 300 euros.

Con esta resolución, la disputa institucional entre ambos equipos queda formalmente cerrada. Mientras tanto, Julián Álvarez se concentra en su desempeño en el Atlético, buscando recuperar su mejor forma después de anotar el gol de la victoria frente al Deportivo La Coruña el pasado sábado.

En ese partido, el exjugador de River aprovechó la ocasión para disculparse públicamente con los hinchas colchoneros por unas declaraciones que tensaron la relación con la afición.

Lectura rápida

¿Qué sanción recibió el Barcelona?
El Barcelona fue multado con 602 euros por negociar irregularmente con Julián Álvarez.

¿Quién presentó la denuncia?
La denuncia fue presentada por el Atlético de Madrid.

¿Cuándo ocurrió el hecho?
La negociación irregular se detectó durante el último mercado de pases.

¿Qué establece el reglamento?
El reglamento exige notificar al club de origen antes de contactar a un jugador con contrato activo.

¿Cuál es el contexto de la multa?
La multa es considerada simbólica en comparación con los presupuestos de los clubes de élite.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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