La serie 'Gordon' con Rodrigo de la Serna se estrena el 18 de noviembre en todo el mundo

FOTO: Gordon, la serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna.

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- La serie argentina Gordon, protagonizada por Rodrigo de la Serna y bajo la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, se estrenará a nivel global el próximo 18 de noviembre. El tráiler oficial fue presentado recientemente, mostrando una trama que se inspira en la vida del criminal Aníbal Gordon y su papel en la violencia paraestatal durante la década del 70.

La producción consta de siete episodios y está basada en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e investigador Marcelo Larraquy. Esta serie reconstruye el trayecto de un delincuente que, tras comenzar con robos y delitos menores, se ve inmerso en la violencia política en un contexto de confrontación entre sectores sindicales y políticos.

El elenco principal está liderado por Rodrigo de la Serna, quien asume el papel de Gordon, y también incluye a Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, junto a la participación especial de Matías Mayer.

En declaraciones sobre la serie, Trapero comentó: "Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo". La ficción, según el director, busca compartir una historia que deje preguntas abiertas para el espectador.

La grabación de la serie se llevó a cabo en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires y en Bariloche, y cuenta con la producción de Adrián Suar y Diego Andrasnik, de Preludio Producciones.

El guion fue elaborado por Marcos Osorio Vidal y Trapero, con la colaboración de Larraquy, quien también estuvo involucrado como showrunner.