La serie 'Gordon' con Rodrigo de la Serna se estrena el 18 de noviembre en todo el mundo
La serie, basada en las obras de Marcelo Larraquy, sigue la vida de un delincuente que se adentra en la política, explorando la violencia de los años 70 en Argentina.
FOTO: Gordon, la serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna.
Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- La serie argentina Gordon, protagonizada por Rodrigo de la Serna y bajo la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, se estrenará a nivel global el próximo 18 de noviembre. El tráiler oficial fue presentado recientemente, mostrando una trama que se inspira en la vida del criminal Aníbal Gordon y su papel en la violencia paraestatal durante la década del 70.
La producción consta de siete episodios y está basada en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e investigador Marcelo Larraquy. Esta serie reconstruye el trayecto de un delincuente que, tras comenzar con robos y delitos menores, se ve inmerso en la violencia política en un contexto de confrontación entre sectores sindicales y políticos.
El elenco principal está liderado por Rodrigo de la Serna, quien asume el papel de Gordon, y también incluye a Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, junto a la participación especial de Matías Mayer.
En declaraciones sobre la serie, Trapero comentó: "Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo". La ficción, según el director, busca compartir una historia que deje preguntas abiertas para el espectador.
La grabación de la serie se llevó a cabo en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires y en Bariloche, y cuenta con la producción de Adrián Suar y Diego Andrasnik, de Preludio Producciones.
El guion fue elaborado por Marcos Osorio Vidal y Trapero, con la colaboración de Larraquy, quien también estuvo involucrado como showrunner.
Lectura rápida
¿Qué es 'Gordon'?
Es una serie argentina que narra la vida de Aníbal Gordon, un delincuente involucrado en la violencia política de los años 70.
¿Quién es el protagonista?
Rodrigo de la Serna interpreta el papel principal de Gordon en la serie.
¿Cuándo se estrena?
La serie se estrenará el 18 de noviembre a nivel mundial.
¿Dónde se filmó?
La serie fue filmada en varias localidades de la provincia de Buenos Aires y en Bariloche.
¿Quiénes están detrás de la producción?
La producción es de Adrián Suar y Diego Andrasnik, con dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik.
[Fuente: Noticias Argentinas]