Choque de trenes en España: qué hay detrás de la tragedia que sacude al país

Un posible error operativo o una falla en el sistema informático de control de tráfico aparecen como los desencadenantes de una de las mayores tragedias ferroviarias recientes en España.

El choque por alcance entre una formación del servicio AVE y un tren de la compañía Iryo que permanecía detenido en la estación de Urda (Toledo) ha provocado la muerte de al menos 30 personas, además de múltiples heridos y una parálisis total en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Las investigaciones iniciales giran en torno al funcionamiento del sistema LZB (diseñado para supervisar de forma continua la marcha de las formaciones y activar frenos automáticos si un tramo está ocupado) y a las instrucciones impartidas desde el puesto central de mando en la estación de Atocha.

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Un amigo está en el accidente de tren en Toledo, la situación es muy grave. https://t.co/KGYrghylLa — RescueYou (@RescueYou247TW) October 28, 2026

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Fuentes oficiales confirmaron que el dispositivo de control registró una caída momentánea; en ese marco, se analiza si el maquinista de la unidad que venía por detrás recibió la indicación de rebasar una señal semafórica en rojo bajo la premisa de vía libre.

El impacto, registrado minutos antes de las 9 de la mañana, provocó el descarrilamiento y la caída por un terraplén de dos vagones de la formación embestida.

El Gobierno de España ha suspendido su agenda oficial mientras desplegó en la zona un amplio operativo de emergencia integrado por tres helicópteros sanitarios, unidades de rescate pesado de bomberos y ambulancias de alta complejidad para asistir a los sobrevivientes.

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?? La Guardia Civil comparte un vídeo del accidente de trenes de Toledo desde el aire. ?? Toda la información aquí ?? https://t.co/2l5i2cvlcS https://t.co/NLilXU331T — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

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