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Choque de trenes en España: qué hay detrás de la tragedia que sacude al país

Fallo humano y fallas en los sistemas de control emergen como las hipótesis centrales del impacto a alta velocidad que dejó al menos 30 muertos en Toledo.

28/10/2026 | 07:57Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Un nuevo choque de trenes sacude a España.

FOTO: Un nuevo choque de trenes sacude a España.

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Un posible error operativo o una falla en el sistema informático de control de tráfico aparecen como los desencadenantes de una de las mayores tragedias ferroviarias recientes en España.

El choque por alcance entre una formación del servicio AVE y un tren de la compañía Iryo que permanecía detenido en la estación de Urda (Toledo) ha provocado la muerte de al menos 30 personas, además de múltiples heridos y una parálisis total en el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Las investigaciones iniciales giran en torno al funcionamiento del sistema LZB (diseñado para supervisar de forma continua la marcha de las formaciones y activar frenos automáticos si un tramo está ocupado) y a las instrucciones impartidas desde el puesto central de mando en la estación de Atocha.

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Fuentes oficiales confirmaron que el dispositivo de control registró una caída momentánea; en ese marco, se analiza si el maquinista de la unidad que venía por detrás recibió la indicación de rebasar una señal semafórica en rojo bajo la premisa de vía libre.

El impacto, registrado minutos antes de las 9 de la mañana, provocó el descarrilamiento y la caída por un terraplén de dos vagones de la formación embestida.

El Gobierno de España ha suspendido su agenda oficial mientras desplegó en la zona un amplio operativo de emergencia integrado por tres helicópteros sanitarios, unidades de rescate pesado de bomberos y ambulancias de alta complejidad para asistir a los sobrevivientes.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un choque por alcance entre un tren AVE y un tren de Iryo en Urda, Toledo, provocó al menos 30 muertes.

¿Quiénes están involucrados? Los trenes involucrados son el AVE y el Iryo, y el incidente afecta al Gobierno de España.

¿Cuándo sucedió? El impacto se registró minutos antes de las 9 de la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la estación de Urda, Toledo, España.

¿Cómo se produjo el accidente? Se investiga una posible falla en el sistema LZB y la caída momentánea del dispositivo de control.

¿Por qué se suspendió la agenda del Gobierno? Para desplegar un operativo de emergencia en la zona del accidente.

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