El CEO de Iryo advirtió sobre fallas en el sistema LZB que inmovilizan trenes hace más de 20 días

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) -- El CEO de Iryo, la firma italiana que opera trenes de alta velocidad en España, mencionó que sus formaciones enfrentan serias dificultades para reconectarse al sistema LZB tras su caída. Esta advertencia se hizo hace más de tres semanas, luego de que dos de sus convoyes estuvieran involucrados en accidentes en Adamuz y Urda.

Fabrizio Favara realizó esta declaración el 5 de octubre durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado sobre el trágico accidente ferroviario en Adamuz, que resultó en la muerte de 46 personas y más de 200 heridos, según lo informado por el diario La Vanguardia.

El senador de Vox, Alonso Cornel, preguntó a Favara sobre las incidencias que los maquinistas o los servicios técnicos de Iryo comunicaron a Adif en relación a la infraestructura del Corredor Madrid-Andalucía. En respuesta, el CEO explicó que, en el caso de la línea Madrid-Sevilla, la desconexión del sistema de señalización LZB provoca que el tren se detenga, un proceso que puede llevar tiempo para reanudar el servicio.

Favara también indicó que la comunicación de estas incidencias es responsabilidad del maquinista, quien debe informar al Centro de Regulación del Tráfico de Adif cuando detecta cualquier situación que afecte la operación del tren.

Estas afirmaciones coinciden con un audio filtrado en el que la maquinista de un tren de Iryo detenido informa al centro de control que no puede reconectarse al sistema LZB, lo que impide reanudar la marcha, a pesar de las instrucciones del centro de mando.

La tragedia en Urda ha dejado un saldo de 69 fallecidos y alrededor de 200 heridos, de los cuales 50 permanecen hospitalizados en Castilla-La Mancha.