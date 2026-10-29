El Heca cierra los quirófanos durante el fin de semana por obras de remodelación

El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) permanecerá sin actividad quirúrgica durante el fin de semana debido a obras de remodelación en sus quirófanos. Los trabajos comenzarán este viernes 30 de octubre y se extenderán hasta el lunes 2 de noviembre, cuando está prevista la reapertura de tres de las seis salas.

Durante ese período, las cirugías de urgencia serán derivadas a los hospitales Centenario, Provincial y Eva Perón, en Granadero Baigorria, en el marco de un operativo coordinado entre la Municipalidad de Rosario y el Gobierno provincial.

Por ese motivo, las autoridades sanitarias solicitaron que quienes necesiten atención de urgencia y se trasladen por sus propios medios concurran directamente a esos efectores y no al HECA.

El hospital realiza un promedio de 170 cirugías de urgencia por mes, por lo que el cierre temporal obligará a reorganizar la atención durante los días que duren las tareas.

Las obras forman parte de la remodelación integral de los seis quirófanos del establecimiento. Los trabajos incluyen el recambio de pisos y revestimientos, la instalación de puertas automáticas, la renovación de cielorrasos y luminarias y la incorporación de protección radiológica en los muros. También se instalarán seis nuevos equipos de climatización y un sistema para transferir camillas.

La inversión total prevista para la obra asciende a $1.409 millones y la finalización de los trabajos está programada para diciembre. Además, se incorporarán seis monitores y dos mesas de anestesia para el equipamiento médico.

Tras la intervención prevista para este fin de semana, tres quirófanos volverán a funcionar el lunes 2 de noviembre, mientras continuarán las tareas de remodelación en el resto de las instalaciones.