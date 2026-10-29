Brasil exige a Meta eliminar publicaciones que amenazan con despidos por preferencias políticas

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El Ministerio Público del Trabajo de Brasil ha presentado una demanda judicial contra la multinacional estadounidense Meta, exigiendo la eliminación de publicaciones que incitan a los empresarios a vigilar, revelar, no contratar o despedir a empleados por sus preferencias políticas.

La acción legal fue presentada ante el Tribunal Regional del Trabajo de la Segunda Región y abarca las plataformas Instagram, Facebook y Threads, que son propiedad de Meta. Además, se solicita una indemnización de 50 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 9,2 millones de dólares, por daños morales colectivos.

Los siete fiscales federales del trabajo que respaldan la demanda argumentan que Meta tiene responsabilidad sobre los contenidos publicados en sus plataformas. Advierte que los mecanismos de recomendación, como la sección "Explorar" de Instagram y los "Reels" sugeridos, amplifican la circulación de publicaciones que fomentan el acoso electoral. La primera audiencia se ha programado para el 29 de marzo de 2027.

Según la Fiscalía, tras la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva el pasado domingo, comenzaron a surgir perfiles digitales que orientan a los empleadores a investigar las redes sociales de sus trabajadores para determinar a quién votaron y despedir a aquellos que eligieron a candidatos opuestos a sus preferencias políticas.

Las denuncias de acoso electoral en el ámbito laboral han aumentado más del 75 por ciento desde el lunes siguiente a la segunda vuelta electoral, alcanzando un total de 1.459 casos en todo Brasil. Los estados más afectados son San Pablo (620), Minas Gerais (351) y Paraná (338), según datos de la estatal Agencia Brasil.

Durante el proceso electoral, Lula da Silva había criticado la actuación de las grandes plataformas digitales, acusando a Meta de interferir en el debate político. Tras su reelección, defendió la necesidad de establecer regulaciones para las redes sociales y limitar la difusión de contenidos que puedan poner en riesgo la democracia y el proceso electoral.