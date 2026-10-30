Cierre de Nóvaya Gazeta: un golpe a la libertad de prensa en Rusia

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) — El periódico opositor Nóvaya Gazeta, reconocido por sus exhaustivas investigaciones sobre corrupción y cuyo exeditor jefe, Dmitri Murátov, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2021, anunció este viernes su cierre debido a las severas presiones ejercidas por las autoridades rusas, según reportan medios internacionales.

"Nóvaya Gazeta deja de existir. (…) Las autoridades rusas, los servicios especiales rusos, han obligado a la redacción a poner fin a su trabajo", declaró el redactor jefe, Serguéi Sokolov, en un video publicado en YouTube, según lo observado por la Agencia Noticias Argentinas.

"Nos han matado"

El periodista expresó: "Nos han matado. El 9 de noviembre apagaremos la luz en nuestra casa, donde vivimos 30 años, apagaremos los servidores y nos marcharemos. El periódico ya no existe. Las autoridades y los servicios secretos rusos obligaron a la redacción a detener su trabajo".

Nóvaya Gazeta, que había perdido en 2022 su licencia para publicar tanto en formato impreso como en línea, continuó operando como un diario digital desde el extranjero. Sin embargo, ahora lamentan verse "echados a la calle, sin medios de subsistencia, bajo la amenaza constante de represiones".

"Vivimos años de felicidad, colmados de creatividad y esperanzas, lectores, amigos, textos, películas. Pero, por momentos, estos años también fueron terriblemente amargos. Amargos porque fue justamente durante el actual régimen, y no en los años noventa de la mafia, cuando fueron asesinados por motivos políticos, por cumplir con su deber profesional y cívico varios colegas nuestros", añadió el periódico.

Además de forzar a Nóvaya Gazeta a abandonar su sede, las autoridades rusas también inhabilitaron el sistema de donaciones que permitía al medio recibir contribuciones de sus lectores, según denunciaron.

"Nos privaron de fondos. Completamente. Se trata de una acción coordinada (…) por agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) que se han infiltrado en todas las organizaciones", continuaron.

La redacción acusó al Gobierno ruso de reintroducir la censura, de bloquear el medio por todas las vías, de confiscar su imprenta y de obstaculizar cualquier posibilidad de publicación.

"Nuestro redactor jefe, el premio Nobel de la Paz Dmitri Muratov, fue atacado, quedando casi ciego. No se presentaron cargos penales, a pesar de que conocían a los autores. Entonces, nuestros periodistas comenzaron a ser etiquetados como ‘agentes extranjeros'", añadió el redactor jefe.

Continuó con más acusaciones contra el FSB, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, "y otros que privatizaron el Estado y usurparon el poder, convirtiéndose en una dictadura militar".

"Dicen que defienden el orden constitucional. Pero no, es un orden inconstitucional. Porque la Constitución ha sido violada, golpeada y amordazada", señalaron, concluyendo que "el asesinato de Nóvaya Gazeta es una prueba más de ello".

Serguéi Sokolov anunció en su video la muerte de su periódico: "Perdónenme, estoy muy emocionado. Lo que voy a contarles es, para mí, una historia profundamente personal y dramática".

Nóvaya Gazeta Europa fue declarado "organización indeseable" y prohibido en Rusia. En abril, la redacción fue registrada y un periodista fue detenido; en septiembre, el periódico fue incluido en la lista de "agentes extranjeros".

El 15 de octubre, el redactor jefe Sokolov fue detenido y la policía registró su domicilio, en el marco de una causa penal contra uno de sus colegas, Oleg Rolduguin, detenido en abril y bajo arresto domiciliario a la espera de juicio.

Nóvaya Gazeta fue fundado en 1993 con el apoyo del último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov.

El medio abordó todos los temas delicados del país: los crímenes del Ejército ruso, la corrupción de las élites, el grupo Wagner y la represión de los homosexuales en Chechenia, destaca el mencionado sitio francés.

Desde su creación, seis de sus periodistas o colaboradores fueron asesinados, entre ellos Anna Politkóvskaya, quien documentaba los crímenes de guerra en Chechenia y cuyo asesinato a tiros en Moscú el periódico acaba de conmemorar, veinte años después.

Serguéi Sokolov anunció que Nóvaya Gazeta publicará un "último número" antes de su desaparición.