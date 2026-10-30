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Joven trabajador cayó de un andamio en un evento de Halloween de Salta: permanece internado

Un joven de 20 años sigue internado en el Hospital San Bernardo tras caer de un andamio de 7 metros durante la preparación de un evento en el interior del Estadio Padre Néstor Martearena. Su estado es estable.

30/10/2026 | 14:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Salta

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Joven trabajador cayó de un andamio en un evento de Halloween: permanece internado

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El comisario Cristian Aguilera Lanís confirmó a Cadena 3 que el joven trabajador de 20 años que sobrevivió a la caída de un andamio a más de 7 metros de altura sigue internado en el Hospital San Bernardo.

El joven se encontraba realizando trabajos en un andamio en el interior del Estadio Padre Néstor Martearena, donde se preparaba el escenario para un evento de Halloween.

Se habría caído desde una altura de 7 u 8 metros, lo que le causó un diagnóstico de politraumatismo. Aguilera Lanís informó que el joven se encuentra lúcido y consciente.

El trabajador sigue bajo supervisión médica y su estado es estable, aunque presenta traumatismos múltiples por el accidente.

Informe de Elisa Zamora

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