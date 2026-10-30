Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.

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El sorteo número 18929 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 3509, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Arroyo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 3509

2° 5449

3° 8929

4° 2689

5° 4585

6° 1465

7° 5220

8° 3760

9° 4846

10° 5208

11° 0834

12° 2991

13° 9575

14° 4718

15° 8655

16° 7874

17° 3538

18° 8877

19° 4898

20° 3412