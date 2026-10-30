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Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.

Este viernes 30 de octubre se realizó el sorteo número 18929 de la Quiniela Matutina. El número a la cabeza fue 3509, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Arroyo)'. Conocé los resultados completos.

30/10/2026 | 15:10Redacción Cadena 3

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El sorteo número 18929 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 3509, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Arroyo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3509
2° 5449
3° 8929
4° 2689
5° 4585
6° 1465
7° 5220
8° 3760
9° 4846
10° 5208
11° 0834
12° 2991
13° 9575
14° 4718
15° 8655
16° 7874
17° 3538
18° 8877
19° 4898
20° 3412

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18929 de la Quiniela Matutina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 30 de octubre a las 15:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3509.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Arroyo).

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 3509.

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