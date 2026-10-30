Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.
Este viernes 30 de octubre se realizó el sorteo número 18929 de la Quiniela Matutina. El número a la cabeza fue 3509, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Arroyo)'. Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18929 de la Quiniela Matutina se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 15:00. El número a la cabeza fue 3509, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Arroyo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3509
2° 5449
3° 8929
4° 2689
5° 4585
6° 1465
7° 5220
8° 3760
9° 4846
10° 5208
11° 0834
12° 2991
13° 9575
14° 4718
15° 8655
16° 7874
17° 3538
18° 8877
19° 4898
20° 3412
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18929 de la Quiniela Matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 30 de octubre a las 15:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3509.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Arroyo).
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Se publicaron los números del 1° al 20, comenzando con 3509.