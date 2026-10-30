Thiago Acosta deja River y se une al Boavista en Brasil tras rescindir su contrato
El mediocampista de 21 años, que debutó en 2025, no fue considerado en el equipo y se marcha con el pase en su poder.
FOTO: Thiago Acosta jugará en la cuarta división de Brasil.
Buenos Aires, 30 de octubre (NA) - El juvenil Thiago Acosta se irá de River tras rescindir su contrato y jugará en el Boavista de la cuarta división de Brasil. El mediocampista de 21 años había debutado en 2025 de la mano de Marcelo Gallardo, pero luego perdió terreno.
Si bien se fue con el pase en su poder, River conserva un 20% de una futura venta del volante. Su estreno en el fútbol profesional había sido el 20 de septiembre de 2025, en la derrota ante Atlético Tucumán, en condición de visitante.
El momento del "Millonario" en ese entonces no era el mejor: estaba en medio de una racha adversa que incluyó la eliminación contra Palmeiras en la Copa Libertadores y la caída a puestos de Copa Sudamericana para 2026.
Luego de su debut, Acosta apenas disputó otros tres encuentros con la camiseta del Millonario. Sin embargo, ya en 2026 no fue tenido en cuenta ni sumó minutos, por lo que volvió a la Reserva.
Lo curioso es que el primero de agosto de 2025 había extendido su contrato hasta diciembre de 2027 y la dirigencia encabezada por Jorge Brito le había fijado una cláusula de rescisión de 100 millones de euros para blindarlo.
El arquero juvenil de River que sufrió una dura lesión
Jeremías Martinet, arquero de la Reserva de River, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y será operado el próximo viernes 13 de noviembre. El juvenil afrontará una larga recuperación de al menos ocho meses.
En 2025 también se había roto el ligamento cruzado, pero en la rodilla derecha. La lesión había ocurrido en junio y el arquero regresó a las canchas este año.
Lectura rápida
¿Quién es Thiago Acosta?
Es un mediocampista juvenil de 21 años que debutó en River en 2025.
¿A dónde se va Acosta?
Se unirá al Boavista en la cuarta división de Brasil tras rescindir su contrato con River.
¿Cuándo debutó en River?
Acosta hizo su debut profesional el 20 de septiembre de 2025.
¿Qué porcentaje de su pase conserva River?
River mantiene un 20% de una futura venta del jugador.
¿Qué lesión sufrió Jeremías Martinet?
El arquero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.
[Fuente: Noticias Argentinas]