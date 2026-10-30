Villa Gobernador Gálvez: dos policías quedaron presos tras una violenta entradera

Los efectivos fueron imputados por su presunta participación en un robo cometido en una vivienda de Villa Gobernador Gálvez, donde un grupo de delincuentes habría simulado un allanamiento policial para ingresar, reducir a las víctimas y llevarse dinero, celulares y otros elementos. La investigación sostiene que en el hecho participaron varios integrantes de la fuerza policial.

Dos efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) quedaron en prisión preventiva efectiva luego de ser imputados por su presunta participación en una violenta entradera ocurrida en Villa Gobernador Gálvez. La audiencia se realizó este viernes 30 de octubre en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario, donde la jueza de Primera Instancia Melania Carrara hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso que ambos permanezcan detenidos por el plazo de ley.

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Los acusados, identificados como L.B. y J.D., fueron imputados por el fiscal José Luis Caterina, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia y Corrupción Institucional, por los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego apta para el disparo, agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, y por su condición de funcionarios policiales. A L.B. se le atribuyó el carácter de coautor, mientras que a J.D. se le adjudicó el rol de instigador.

La investigación busca esclarecer el accionar de un grupo que, según la acusación fiscal, habría planificado una entradera y utilizado indumentaria, armas y elementos identificatorios policiales para simular un allanamiento en una vivienda ubicada en Paulo VI al 900, de Villa Gobernador Gálvez.

El episodio ocurrió el 19 de mayo de 2026, alrededor de las 7.15, cuando la pareja de una de las víctimas regresaba al domicilio a bordo de su motocicleta. En ese momento, cuatro personas llegaron en un Ford Focus negro con vidrios polarizados, conducido por Pablo M. Cuando la mujer abrió la puerta, Romina G. descendió del vehículo vestida de negro, con chaleco policial y un arma de fuego, y le ordenó que abriera, asegurando que se trataba de un allanamiento.

Poco después ingresó Leandro B., también vestido con ropa policial y chaleco balístico, mientras que Jonatan R. se sumó al procedimiento. Los tres llevaban pasamontañas y elementos identificatorios de la Policía de Santa Fe. Una vez dentro de la vivienda, redujeron a la mujer, la precintaron y comenzaron a recorrer los ambientes, mientras otros integrantes del grupo ingresaban a los dormitorios, donde se encontraban su pareja y su hijo.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, los falsos policías aseguraron contar con una orden de allanamiento, que nunca exhibieron, y manifestaron que buscaban armas, estupefacientes y teléfonos celulares por disposición de un juzgado federal, sin precisar cuál. Incluso afirmaron que los testigos del procedimiento estaban en camino. Durante el supuesto operativo, las víctimas fueron interrogadas sobre la existencia de dinero y sustancias ilegales. Según la acusación, uno de los involucrados llegó a insinuar que, si encontraban estupefacientes, podían negociar una solución.

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Mientras mantenían reducidas a las víctimas y las trasladaban a distintos sectores de la casa, los delincuentes les exigieron que no realizaran la denuncia. En ese contexto, Romina G. habría guardado en una mochila bolsas con dinero en efectivo, teléfonos celulares y un DVR que almacenaba las imágenes de las cámaras de seguridad del domicilio. Antes de retirarse, volvieron a amenazar a los habitantes de la vivienda y escaparon hacia el automóvil en el que los esperaba Pablo M.

Sin embargo, una de las víctimas salió detrás del Ford Focus con su propio vehículo y comenzó una persecución que se extendió desde Villa Gobernador Gálvez hasta la zona de la Ruta Provincial 24. Durante la huida llegó a impactar en varias oportunidades contra el automóvil de los sospechosos, pero cuando estos tomaron dirección hacia Rosario, uno de los ocupantes que viajaba en el asiento trasero le apuntó con un arma y efectuó un disparo. La víctima decidió entonces abandonar la persecución.

Posteriormente, en el habitáculo de su vehículo fue encontrado el plomo del proyectil. La investigación determinó que provenía de una pistola provista por la Provincia de Santa Fe al efectivo policial Jonatan R., quien fue detenido el 9 de junio de 2026.

Ese mismo día, ante la posibilidad de que el Ford Focus utilizado en el robo permitiera identificar a los responsables, se habría organizado una maniobra para ocultar el vehículo. Según la Fiscalía, se presentó una falsa denuncia por la supuesta sustracción del automóvil, indicando que había sido robado el día anterior en inmediaciones del casino. La presentación se realizó en la Comisaría 21, a nombre de un tercero, y fue radicada por Pablo M. La investigación también vinculó con esa maniobra a Jorgelina P., quien había sido compañera de Romina G. en la Brigada de Orden Urbano.

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El automóvil fue escondido inicialmente en la vivienda de Romina G. y luego trasladado a un predio ubicado en Cochabamba al 7300 de Rosario, que habría funcionado como desarmadero. Allí fue desguazado y ocultado junto a otros tres vehículos, dos de los cuales también registraban pedidos de secuestro activos. El lugar fue allanado el 9 de junio.

En paralelo, los investigadores realizaron un procedimiento en la vivienda que compartían Jonatan R. y Romina G., ubicada en Fornieles al 800, de Villa Gobernador Gálvez. Ambos fueron encontrados y detenidos. Durante el operativo se secuestraron, entre otros elementos, material estupefaciente y una pistola calibre 9 milímetros.

Pablo M., que no se encontraba en el domicilio al momento del allanamiento, fue detenido posteriormente frente al club APUR, cuando viajaba como acompañante en un Citroën C3 conducido por Brian C. Entre sus pertenencias llevaba 249.100 pesos y 1.227 dólares ocultos bajo el chaleco, además de otros 13.000 pesos en su billetera. También fue allanada la vivienda de Jorgelina P., quien quedó detenida.

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El 12 de junio de 2026, Romina G., Jonatan R. y Pablo M. fueron imputados y se dispuso para ellos la prisión preventiva por el plazo de ley. En tanto, Brian C. quedó bajo prisión preventiva por el término de un año.

Según los datos incorporados a la investigación, al momento del hecho Jonatan R. y Romina G. se desempeñaban en la División Microtráfico de la PDI, área a la que habían ingresado en 2024. Ambos dejaron esa dependencia el 20 de marzo de 2026 y pasaron a otros sectores de la fuerza. Leandro B. y José D., por su parte, continuaron trabajando en la PDI hasta que fueron detenidos el pasado 27 de octubre.