El último descenso de la Primera Nacional se resolverá el lunes
Ese día jugarán Chacarita - Chicago y Atlético de Rafaela - Patronato. Entre el Funebrero, el Torito y el Patrón estará el descendido. Y hasta puede haber un partido desempate. Los detalles.
30/10/2026 | 16:11Redacción Cadena 3
FOTO: Chaca y Chicago, dos grandes que luchan por zafar
El descenso que falta resolver en la Primera Nacional, se sabrá el lunes y en donde hay tres equipos con pasado en Primera División: Chacarita, Chicago y Patronato.
En la zona B ya se fue Guemes (en la A descendieron la jornada pasada San Miguel y Acassuso) y resta conocer si el otro que pierda la categoría baja al Federal “A” o a la B Metro.
Chacarita tiene 39 puntos, Patronato y Nueva Chicago 37.
El sistema de definición en el descenso, habla de partido desempate sin importar diferencia de goles, goles a favor y partidos entre sí.
Entonces el lunes a las 15 en San Martín chocarán Chacarita – Chicago, con arbitraje de Sebastián Zunino; mientras que a la misma hora, el “Patrón” visitará a Atlético de Rafaela que jugará sólo para cumplir, con el contralor de Luis Lobo Medina.
CHACA SE SALVA: se salvará ganando o empatando
CHACA DESCIENDE: si pierde y además gana Patronato
DESEMPATE: se producirá con empate de Chacarita y victoria de Patronato
CHICAGO SE SALVA: ganando y que no lo haga Patronato
CHICAGO DESCIENDE: si pierde o empata y con victoria de Patronato
DESEMPATE: se producirá ganando y con triunfo de Patronato
EL ANTECEDENTE: ambos jugaron la promoción 2012, que terminó con Chicago ascendiendo a la B Nacional y el Funebrero descendiendo a la B Metro.
PATRONATO NO PUEDE SALVARSE, BUSCA EL PARTIDO DESEMPATE
El equipo entrerriano descenderá si gana Chicago.
A lo máximo que aspira es llegar al partido desempate con cualquiera de los otros dos: ante Chacarita será con victoria propia y empate del Funebrero y contra el Torito con triunfo propio y victoria de Chicago.
Informe de Gabriel Rodríguez
Lectura rápida
¿Qué se resolverá el lunes? Se sabrá el descenso en la Primera Nacional.
¿Quiénes son los equipos involucrados? Los equipos son Chacarita, Chicago y Patronato.
¿Cuándo y dónde se jugarán los partidos? Los partidos se jugarán el lunes a las 15 en San Martín.
¿Cómo se define el descenso? Se define a través de un partido desempate sin importar diferencia de goles.
¿Por qué Patronato busca el partido desempate? Porque descenderá si gana Chicago.