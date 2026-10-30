El último descenso de la Primera Nacional se resolverá el lunes

FOTO: Chaca y Chicago, dos grandes que luchan por zafar

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El descenso que falta resolver en la Primera Nacional, se sabrá el lunes y en donde hay tres equipos con pasado en Primera División: Chacarita, Chicago y Patronato.

En la zona B ya se fue Guemes (en la A descendieron la jornada pasada San Miguel y Acassuso) y resta conocer si el otro que pierda la categoría baja al Federal “A” o a la B Metro.

Chacarita tiene 39 puntos, Patronato y Nueva Chicago 37.

El sistema de definición en el descenso, habla de partido desempate sin importar diferencia de goles, goles a favor y partidos entre sí.

Entonces el lunes a las 15 en San Martín chocarán Chacarita – Chicago, con arbitraje de Sebastián Zunino; mientras que a la misma hora, el “Patrón” visitará a Atlético de Rafaela que jugará sólo para cumplir, con el contralor de Luis Lobo Medina.

CHACA SE SALVA: se salvará ganando o empatando

CHACA DESCIENDE: si pierde y además gana Patronato

DESEMPATE: se producirá con empate de Chacarita y victoria de Patronato

CHICAGO SE SALVA: ganando y que no lo haga Patronato

CHICAGO DESCIENDE: si pierde o empata y con victoria de Patronato

DESEMPATE: se producirá ganando y con triunfo de Patronato

EL ANTECEDENTE: ambos jugaron la promoción 2012, que terminó con Chicago ascendiendo a la B Nacional y el Funebrero descendiendo a la B Metro.

PATRONATO NO PUEDE SALVARSE, BUSCA EL PARTIDO DESEMPATE

El equipo entrerriano descenderá si gana Chicago.

A lo máximo que aspira es llegar al partido desempate con cualquiera de los otros dos: ante Chacarita será con victoria propia y empate del Funebrero y contra el Torito con triunfo propio y victoria de Chicago.

Informe de Gabriel Rodríguez