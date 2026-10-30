En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El último descenso de la Primera Nacional se resolverá el lunes

Ese día jugarán Chacarita - Chicago y Atlético de Rafaela - Patronato. Entre el Funebrero, el Torito y el Patrón estará el descendido. Y hasta puede haber un partido desempate. Los detalles.

30/10/2026 | 16:11Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Chaca y Chicago, dos grandes que luchan por zafar

FOTO: Chaca y Chicago, dos grandes que luchan por zafar

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El descenso que falta resolver en la Primera Nacional, se sabrá el lunes y en donde hay tres equipos con pasado en Primera División: Chacarita, Chicago y Patronato.

En la zona B ya se fue Guemes (en la A descendieron la jornada pasada San Miguel y Acassuso) y resta conocer si el otro que pierda la categoría baja al Federal “A” o a la B Metro.

Chacarita tiene 39 puntos, Patronato y Nueva Chicago 37.

El sistema de definición en el descenso, habla de partido desempate sin importar diferencia de goles, goles a favor y partidos entre sí.

Entonces el lunes a las 15 en San Martín chocarán ChacaritaChicago, con arbitraje de Sebastián Zunino; mientras que a la misma hora, el “Patrón” visitará a Atlético de Rafaela que jugará sólo para cumplir, con el contralor de Luis Lobo Medina.

CHACA SE SALVA: se salvará ganando o empatando

CHACA DESCIENDE: si pierde y además gana Patronato

DESEMPATE: se producirá con empate de Chacarita y victoria de Patronato

CHICAGO SE SALVA: ganando y que no lo haga Patronato

CHICAGO DESCIENDE: si pierde o empata y con victoria de Patronato

DESEMPATE: se producirá ganando y con triunfo de Patronato

EL ANTECEDENTE: ambos jugaron la promoción 2012, que terminó con Chicago ascendiendo a la B Nacional y el Funebrero descendiendo a la B Metro.

PATRONATO NO PUEDE SALVARSE, BUSCA EL PARTIDO DESEMPATE

El equipo entrerriano descenderá si gana Chicago.

A lo máximo que aspira es llegar al partido desempate con cualquiera de los otros dos: ante Chacarita será con victoria propia y empate del Funebrero y contra el Torito con triunfo propio y victoria de Chicago.

Informe de Gabriel Rodríguez

Lectura rápida

¿Qué se resolverá el lunes? Se sabrá el descenso en la Primera Nacional.

¿Quiénes son los equipos involucrados? Los equipos son Chacarita, Chicago y Patronato.

¿Cuándo y dónde se jugarán los partidos? Los partidos se jugarán el lunes a las 15 en San Martín.

¿Cómo se define el descenso? Se define a través de un partido desempate sin importar diferencia de goles.

¿Por qué Patronato busca el partido desempate? Porque descenderá si gana Chicago.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf