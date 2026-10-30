Sánchez reconoce que la confianza en el sistema ferroviario está dañada y promete nuevas medidas

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reconoció el viernes que la confianza en el sistema de alta velocidad está dañada, tras la tragedia ferroviaria en Urda, Toledo, que dejó al menos 69 muertos.

"Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad en nuestro país", expresó Sánchez después de participar en una reunión en Toledo con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El mandatario se hizo eco de la solicitud realizada por el rey Felipe VI el jueves, para implementar nuevas medidas de seguridad en el sistema ferroviario de alta velocidad.

"La labor del Gobierno no es solo hacer un diagnóstico, sino ofrecer soluciones para que una tragedia de esta magnitud, como mencionó el rey, no vuelva a ocurrir. Y en eso estamos", afirmó, según reportó el diario La Vanguardia y supo Noticias Argentinas.

Sánchez reiteró el compromiso del Gobierno y de todas las administraciones del Estado con las víctimas, heridos y sus familiares, quienes viven en "una situación de extraordinaria ansiedad" mientras continúan las búsquedas de personas desaparecidas.

Se destacó que en esta tragedia hay víctimas de hasta 27 nacionalidades, y el Ejecutivo está coordinando información con los consulados de los distintos países.

"Desde el Ministerio de Transportes y el Gobierno estamos siguiendo la investigación sobre lo sucedido para determinar las causas de este accidente ferroviario", subrayó.

También enfatizó que "no es aceptable para un país como España, con un sistema de alta velocidad tan desarrollado, sufrir dos accidentes de esta magnitud en un año". Hace nueve meses, un accidente en Adamuz dejó 46 víctimas mortales.

Sánchez aseguró que el Gobierno "no solo investigará las causas del accidente, sino que también presentará soluciones para reforzar aún más el sistema de alta velocidad en nuestro país".

Oscar Puente, ministro de Transportes, rechazó dimitir tras el accidente y afirmó: "La presión es alta, pero mi deber es resolver el problema". En una comparecencia en la sede de su ministerio, enfatizó que su enfoque no es hablar de su continuidad, sino esclarecer lo sucedido y ofrecer soluciones.

"Es legítimo que la ciudadanía exija explicaciones y responsabilidades ante una tragedia de esta naturaleza. Forma parte de una democracia en la que los ciudadanos tienen derecho a exigir rigor a sus representantes", reconoció.

Sin embargo, demandó actuar "con rigor y proporcionalidad".

Puente indicó que "los indicios apuntan a un fallo en el centro de control de mando de Adif. Estamos analizando para esclarecer qué ha sucedido y si hubo deficiencias en los procedimientos de control".

Aclaró que, a pesar del error humano atribuido al operador de Adif, "no voy a utilizar a ningún trabajador como escudo ni prejuzgar responsabilidades antes de que concluya la investigación".

"Tampoco permitiré que se confunda la exigencia de responsabilidades con la necesidad de encontrar rápidamente un culpable", concluyó.

Agencia NA