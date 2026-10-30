Investigación en Escocia sobre la estadía de Epstein y el expríncipe Andrés en Balmoral

Buenos Aires, 30 octubre (NA) -- La policía escocesa ha iniciado una investigación sobre la supuesta visita en 1999 del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell al castillo de Balmoral, residencia de la familia real británica, donde fueron invitados por el entonces príncipe Andrés.

Las autoridades han reconocido haber recibido informaciones que han conducido a "investigaciones activas", aunque consideran "inapropiado" ofrecer más detalles, priorizando "las necesidades de las víctimas sobrevivientes".

El diario Daily Express reportó que Epstein, Andrés y Maxwell utilizaron el castillo de Balmoral como un lugar para llevar a jóvenes con fines sexuales.

La investigación se centra en acusaciones que indican que se habrían explotado a mujeres en Balmoral, que era entonces propiedad privada de la difunta reina Isabel II y ahora pertenece a su hijo Carlos III.

Al menos nueve servicios policiales de todo el país están revisando los vínculos entre Andrés y Epstein. La policía ya había iniciado una indagación sobre un vuelo de 2006, presuntamente fletado por Epstein, que habría llevado mujeres al Reino Unido a través del aeropuerto de Edimburgo.

Despojado de sus títulos

Andrew Mountbatten-Windsor fue despojado de sus títulos reales por su hermano, el rey Carlos III, en octubre de 2025, tras la publicación de las memorias de Virginia Giuffre, quien lo acusó de agresión sexual cuando tenía 17 años.

En febrero de 2026, Andrés fue detenido y permaneció arrestado durante doce horas, un hecho inédito en la historia reciente de la familia real británica, debido a las revelaciones sobre su relación con Epstein, quien falleció en prisión en 2019.

El expríncipe está siendo investigado por "incumplimiento en el ejercicio de una función pública", ya que se sospecha que transmitió documentos económicos confidenciales a Epstein durante su mandato como enviado especial de Reino Unido para el Comercio entre 2001 y 2011.

No fue inculpado hasta ahora

A pesar de que Andrés siempre ha negado cualquier relación con abusos sexuales junto a su amigo Epstein, desde su interrogatorio ha adoptado un 'perfil bajo' y ha desaparecido del foco público, residiendo en una vivienda provista por su hermano el rey, de sus propiedades personales.

Sin embargo, el Daily Express destaca que Andrés ha comenzado a socializar nuevamente, disfrutando de sus pasiones como cacerías los fines de semana y cenas y cócteles por las tardes.

Sus amigos argumentan que se le debe aplicar el principio de que "todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario", aunque la opinión pública ya lo ha juzgado. Hasta el momento, Andrew Mountbatten-Windsor no ha sido inculpado y sostiene que no ha incurrido en ninguna ilegalidad relacionada con el caso Epstein.