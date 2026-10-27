Pami Rosario para 12 horas este jueves con guardias mínimas: "No nos dan respuesta"

Los trabajadores de los policlínicos Pami I y Pami II de Rosario anunciaron un paro de actividades para este jueves 29 de octubre, de 8 a 20, en reclamo de la incorporación de personal, mejoras salariales y la reapertura de camas que permanecen fuera de servicio. Durante la medida de fuerza se garantizarán guardias mínimas, por lo que los afiliados podrían tener que reprogramar turnos y estudios médicos.

La medida fue anunciada por los gremios que integran la Intersindical de Pami Rosario, que resolvieron avanzar con la protesta ante la falta de respuestas de las autoridades a una serie de demandas laborales y vinculadas al funcionamiento de los efectores de salud. Según explicó Roberto Utrera, secretario adjunto de ATE Pami Rosario, los reclamos fueron presentados tanto ante la gestión local como ante las autoridades centrales del organismo, pero hasta el momento no hubo avances.

“Venimos planteando situaciones concretas y no recibimos respuesta ni de la gestión local, del doctor Pablo Flores, ni de nivel central”, sostuvo el dirigente sindical. En ese sentido, remarcó que los pedidos incluyen la incorporación de trabajadores, la equiparación salarial entre profesionales que cumplen funciones en un mismo sector y la recuperación de la capacidad operativa de los policlínicos.

Uno de los principales puntos de preocupación es la cantidad de camas que permanecen cerradas por falta de personal. “Tenemos 23 camas cerradas en el policlínico PAMI 2 en el segundo piso, 6 camas en el PAMI 1 que corresponden a UTI, UCO”, detalló Utrera, quien advirtió que esos espacios no pueden volver a funcionar porque no cuentan con los trabajadores necesarios para cubrir los servicios.

El representante gremial también cuestionó la falta de una instancia formal de diálogo para abordar los reclamos y consideró que las demandas podrían resolverse en el corto plazo. “Los puntos que se piden son muy concretos, le podrían dar solución a corto plazo si hay voluntad, pero no tienen ni siquiera hasta ahora voluntad de establecer una reunión”, afirmó.

En relación con la posibilidad de suspender la medida de fuerza, Utrera explicó que los sindicatos esperan una respuesta de las autoridades que permita abrir una instancia de negociación con la gerencia de efectores. Según relató, en una reunión reciente con representantes del frente sindical se planteó la necesidad de conseguir una convocatoria formal, con fecha, lugar y horario definidos.

“Estamos esperando, aunque sea una señal desde la gerencia, que nos notifiquen formalmente de una fecha de reunión”, expresó el dirigente. Además, señaló que el director local había asumido el compromiso de gestionar ese encuentro y, de no conseguirlo para el jueves, había manifestado su intención de presentar la renuncia.

Por el momento, el paro se mantiene previsto para este jueves 29 de octubre, entre las 8 y las 20, en los policlínicos Pami I y Pami II de Rosario. Durante esas 12 horas, los trabajadores permanecerán en sus puestos, pero la atención se limitará a las guardias mínimas y a las prestaciones indispensables.

Ante la posible afectación de consultas y estudios programados, se recomienda a los afiliados comunicarse previamente con los centros de atención para confirmar si sus turnos se mantienen o deberán ser reprogramados.

Informe de Agostina Meneghetti.