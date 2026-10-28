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Crucero estadounidense finaliza su travesía mundial en Camboya por altos costos de combustible

Un crucero de Estados Unidos que navegaba por el mundo ha suspendido operaciones en Camboya. Los costos de combustible aumentaron drásticamente, obligando a 203 pasajeros a abandonar el barco.

28/10/2026 | 02:37Redacción Cadena 3

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Crucero de EEUU termina su viaje alrededor del mundo en Asia por costos de combustible

FOTO: Crucero de EEUU termina su viaje alrededor del mundo en Asia por costos de combustible

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NOM PEN, Camboya (AP) — Un crucero estadounidense que realizaba una vuelta al mundo residencial ha decidido suspender sus operaciones en Camboya debido a los crecientes costos del combustible. Esta situación ha obligado a cientos de pasajeros a dejar su hogar flotante.

El Odyssey zarpó hace dos años con la intención de llevar a cabo un viaje que abarcaba de tres a siete continentes, ofreciendo una experiencia que combinaba la vida a largo plazo en el mar con viajes por diferentes partes del mundo. Sin embargo, la empresa con sede en Florida ha enfrentado problemas significativos.

Recientemente, los gastos mensuales de combustible por camarote, que antes promediaban 1.800 dólares, han escalado a entre 6.000 y 8.000 dólares en algunas áreas de Asia, un incremento notable en medio de la guerra en Irán. Villa Vie Residences, la empresa responsable del crucero, intentó mitigar este consumo al ralentizar el itinerario y pasar más tiempo en puerto, pero no pudo compensar el aumento repentino de los costos.

"No hemos podido seguir asumiendo las pérdidas operativas resultantes", expresó un representante de la compañía. "Trasladar el aumento total a los residentes no es una solución realista. Nuestro objetivo ahora es apoyar a los residentes, a la tripulación y a los empleados" mientras se busca reestructurar la operación.

El Puerto Autónomo de Sihanoukville informó la semana pasada que el crucero atracó el 23 de octubre para una visita de cinco días. Aunque estaba programado para dirigirse a Vietnam, el miércoles continuaba en el puerto.

A bordo, había 203 pasajeros de 15 nacionalidades, principalmente estadounidenses, y 156 tripulantes, con capacidad para 650 residentes. A los pasajeros se les ha indicado que deben abandonar el barco, aunque la situación de la tripulación aún no está clara.

El Odyssey contaba con un itinerario confirmado hasta noviembre de 2027, y la empresa había planeado que un segundo crucero residencial comenzara a operar a principios de 2029. Sin embargo, el anuncio sobre la suspensión del Odyssey no aclara el futuro de este segundo barco.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con el crucero?
Un crucero estadounidense suspendió su viaje alrededor del mundo en Camboya por los altos costos de combustible.

¿Cuántos pasajeros había a bordo?
Había 203 pasajeros de 15 nacionalidades, en su mayoría estadounidenses.

¿Cuándo atracó en Camboya?
El crucero atracó en el Puerto Autónomo de Sihanoukville el 23 de octubre.

¿Qué intentó hacer la empresa para reducir costos?
La empresa trató de disminuir el consumo de combustible ralentizando el itinerario y pasando más tiempo en puerto.

¿Cuál es el futuro del segundo crucero?
No se ha aclarado qué sucederá con el segundo barco programado para 2029 tras la suspensión del Odyssey.

[Fuente: AP]

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