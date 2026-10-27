FOTO: Jorge Macri y otros líderes fueron premiados en el Teatro Colón en los Premios Ben Gurión 2026

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- La Asociación Argentina de Amigos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (AAAUBG) llevó a cabo este martes la entrega de los Premios Ben-Gurión 2026 en el emblemático Teatro Colón, donde se reconoció la labor de figuras influyentes en la política, el ámbito empresarial y la educación.

El evento, que se desarrolló en el Salón Dorado, reunió a personalidades de renombre y destacó la relación entre liderazgo, reconocimiento y el impacto en instituciones. En esta ocasión, se otorgaron distinciones a Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y de la editorial TAEDA; Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación Educando; el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La ceremonia, que comenzará a las 18.30 y será transmitida por el canal oficial de YouTube de la Asociación, estará conducida por el periodista David Kavlin.

¿QUIÉN FUE BEN GURIÓN?

David Ben Gurión (1886-1973), originario de Polonia y conocido inicialmente como Ben Grun, fue un destacado líder sionista que proclamó la creación del Estado de Israel en mayo de 1948, al finalizar el mandato británico en Palestina. Además, ocupó el cargo de Primer Ministro en dos períodos: 1948-1953 y 1955-1963.