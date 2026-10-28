Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes
Fue hallado en el paraje El Malezal, a unos 15 kilómetros de la escuela rural donde trabajaba como suplente. La causa se investiga como un presunto femicidio y tiene a cinco personas del entorno de la estancia detenidas.
28/10/2026 | 13:32Redacción Cadena 3
FOTO: Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida.
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El cuerpo de Nancy Godoy, la docente desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes, fue encontrado en la zona del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, según confirmaron fuentes judiciales.
El hallazgo se produjo a unos 15 kilómetros de la Escuela Rural N.º 626, ubicada dentro de la estancia El Curupí, donde la mujer se desempeñaba como suplente.
La investigación ya había avanzado bajo la hipótesis de un femicidio antes de que se conociera el descubrimiento. Por el caso permanecen detenidas cinco personas vinculadas al entorno del establecimiento rural.
Entre los principales sospechosos está Ireneo Zarza, capataz de la estancia, señalado por los investigadores como presunto autor material del crimen. También están imputados por femicidio Felipe Sandoval y Nahuel Rojas.
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El abogado Gustavo Briend dijo en Cadena 3 que las prendas se asemejan a una campera de la docente. La principal línea de investigación apunta a un ataque sexual y posterior crimen.
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Rosa Leguizamón, pareja de Rojas, está acusada de homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón enfrenta una imputación por falso testimonio. Las prisiones preventivas fueron dispuestas por la Justicia a pedido de la Fiscalía y la querella.
En los días previos, los investigadores habían encontrado restos de ropa quemada en la tapera que ocupaba Zarza, situada cerca de la escuela. Ese hallazgo se había convertido en uno de los elementos de interés para reconstruir lo sucedido con la docente.
Gustavo Briend, abogado de la familia, había dicho el martes en Cadena 3 que esos fragmentos se asemejaban, a simple vista, a la campera que Nancy llevaba cuando fue por última vez al establecimiento. Sin embargo, había aclarado que esa apreciación debía ser corroborada mediante pericias.
El letrado también había señalado que la principal hipótesis apuntaba a un ataque sexual seguido de femicidio. Esa posible secuencia forma parte de la investigación y deberá ser establecida con las pruebas de la causa.
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Continúa la búsqueda en Corrientes. Continúa la búsqueda de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes desde octubre
Las autoridades aclararon que los rastrillajes "continuarán de manera exhaustiva con las fuerzas policiales y de seguridad intervinientes".
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Nancy Godoy?
El cuerpo de Nancy Godoy fue encontrado en Corrientes tras estar desaparecida desde el 7 de octubre.
¿Quiénes están involucrados en el caso?
Cinco personas, incluyendo a Ireneo Zarza, Felipe Sandoval y Nahuel Rojas, están detenidas por el caso.
¿Cuándo fue hallado el cuerpo?
El cuerpo fue encontrado tras la desaparición de Nancy Godoy desde el 7 de octubre.
¿Dónde fue encontrado el cuerpo?
El cuerpo fue hallado en el paraje El Malezal, cerca de la Escuela Rural N.º 626.
¿Por qué se considera un femicidio?
La investigación apunta a un posible ataque sexual seguido de femicidio, lo que ha llevado a la detención de varios sospechosos.