FOTO: Continúa la búsqueda de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes desde octubre

Buenos Aires, 27 octubre (NA) -- La Fiscalía de Esquina, encabezada por el fiscal Javier Mosquera, confirmó que se mantiene la búsqueda de Nancy Godoy, la docente que desapareció a principios de octubre en Corrientes, mientras se investiga un posible femicidio.

"El abordaje de la hipótesis de un posible femicidio responde a la rigurosidad penal del caso, pero de ninguna manera implica abandonar la búsqueda de la Sra. Nancy Estela Godoy, la cual continuará de manera exhaustiva con las fuerzas policiales y de seguridad intervinientes", expresó el Ministerio Público Fiscal (MPF) a través de un comunicado oficial.

La Fiscalía detalló que, tras recopilar pruebas y testimonios, ha calificado la causa como femicidio, donde la única pena en expectativa es la prisión perpetua.

Asimismo, indicaron: "Este Ministerio Público Fiscal reconoce el profundo impacto emocional que este caso tiene en los familiares (...). Por ello, se encuentran abiertos los canales de diálogo y escucha empática y respetuosa para brindar la mayor información posible, con el fin de mantener una comunicación transparente, sostenida y de confianza. Estos recursos de asistencia a la víctima estarán disponibles para la familia y/o sus allegados, a lo largo de todo el proceso".

Hallaron prendas quemadas en la casa del capataz

La Policía de Corrientes descubrió prendas quemadas en la tapera donde residía el capataz Ireneo Zarza, lo que llevó a realizar pericias pertinentes para obtener información relevante en la investigación.

La tapera se ubica a 150 metros de la escuela donde Godoy llegó a inicios de mes para desempeñarse como directora. Las autoridades confirmaron que la docente arribó a la institución educativa tras varias horas de viaje.

Los detenidos

Zarza, junto a Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les ha impuesto prisión preventiva sin plazo.

Además, están involucrados Rosa Leguizamón, acusada de homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio.