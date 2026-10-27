Argentinos Juniors se impone a Independiente Rivadavia y se mantiene líder en el Torneo Clausura

Buenos Aires, 27 octubre (NA) – Argentinos Juniors se llevó una victoria clave al vencer a Independiente Rivadavia por 1-0, en un partido correspondiente a la decimocuarta jornada del Torneo Clausura 2026. La victoria se logró en un encuentro muy equilibrado que se disputó en el estadio Diego Armando Maradona.

El único tanto del encuentro fue anotado a los 22 minutos de la segunda mitad, gracias a un potente remate desde fuera del área del lateral Sebastián Prieto, que sorprendió al arquero rival.

Con este triunfo, Argentinos Juniors asegura su clasificación a los octavos de final del torneo y se posiciona en la cima de la zona B, con 28 puntos, además de compartir la primera posición en la tabla general con 57 puntos junto a Rosario Central y Boca Juniors. En contraste, el equipo dirigido por Alfredo Berti ocupa el noveno lugar de su grupo, con 18 unidades.

El próximo desafío para los dirigidos por Nicolás Diez será el lunes 2 de noviembre a las 21:15, cuando visiten a Atlético Tucumán. Por su parte, Independiente Rivadavia recibirá a Banfield en un encuentro que se disputará de manera simultánea.

El partido comenzó con una llegada temprana para el local, cuando a los dos minutos Nicolás Oroz controló el balón y remató desde el borde del área, pero su intento fue atajado por Nicolás Bolcato. Seis minutos después, la visita tuvo su oportunidad a través de un remate de Matías Fernández, que se fue desviado.

Pasaron 28 minutos del primer tiempo para que se registrara otra jugada de peligro, cuando Alex Vigo ejecutó una volea que fue contenida por Brayan Cortés.

Después de un remate de Gastón Verón que no sorprendió al arquero Bolcato, Facundo Carrizo intentó un disparo desde dentro del área que fue bloqueado por Alejo Osella.

En el complemento, Gastón Verón tuvo otra oportunidad con un remate que terminó en las manos de Bolcato. Finalmente, el gol llegó a los 22 minutos, cuando Sebastián Prieto disparó desde lejos y, tras un pique, el balón se coló en el rincón del arco rival.

En el minuto 33, un centro desde la derecha fue bajado para Leonel Bucca, cuyo remate se fue por encima del travesaño.