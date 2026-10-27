Nancy Pazos chocó en la avenida General Paz: qué dijo sobre el accidente y el motociclista herido

FOTO: Nancy Pazos protagoniza un accidente en General Paz y acumula 214 infracciones en Buenos Aires

La periodista y conductora Nancy Pazos protagonizó un choque con una motocicleta este martes al mediodía sobre la avenida General Paz, a la altura de Zapiola, en sentido al Río de la Plata. Tras el siniestro, aseguró que fue la primera en asistir al motociclista y negó versiones que indicaban que se había resistido a realizarse un test de alcoholemia.

En diálogo con Teleshow, Pazos contó que se quedó en el lugar para ayudar al hombre involucrado en el accidente. “Yo fui la primera que atendió al motoquero y jamás me preguntaron por la alcoholemia”, afirmó.

La conductora también sostuvo que permaneció unos 25 minutos junto a una mujer y otros dos motociclistas. “Cualquiera de ellos puede decir la verdad. Tengo el celu del señor. Y estoy chateando con él”, agregó.

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???? PREOCUPACIÓN POR NANCY PAZOS: la periodista protagonizó un incidente vial y el tema llegó a la pantalla de DDM. https://t.co/4cr2KB9W7H — SE PICO (@sepicoarg) October 27, 2026

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Cómo fue el choque en la General Paz

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 12.37, sobre una de las principales arterias de circulación del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Como consecuencia del impacto, el motociclista, de 44 años, fue trasladado al Hospital Pirovano. Según la información difundida, sufrió politraumatismos y escoriaciones en distintas partes del cuerpo, aunque las lesiones no revestían riesgo de vida.

Pazos, por su parte, no necesitó atención médica en el lugar, de acuerdo con el parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué dijo Nancy Pazos sobre el accidente

La periodista rechazó las versiones que señalaban que se había negado a someterse a un control de alcoholemia. Según su relato, nadie le solicitó que se realizara esa prueba.

Además, explicó que había salido del gimnasio y se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el choque. “Yo venía del gimnasio. No de un almuerzo, eran las 12.40 aproximadamente. Iba a mi trabajo”, señaló.

Pazos agregó que, después de aproximadamente una hora, volvió a ingresar a su vehículo porque, según contó, la Policía le indicó que esperara allí hasta la llegada del perito.

Sobre los daños materiales, precisó que el episodio no tuvo consecuencias físicas para ella y que el vehículo sufrió la rotura de un espejo.

“Solo se rompió el espejo del auto, por suerte no fue nada”, concluyó.