El actor Noah Wyle, elegido el hombre más sexy del mundo en 2026 por la revista PEOPLE

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) -- El reconocido actor estadounidense Noah Wyle, quien se ha destacado por su papel en la serie The Pitt de HBO, ha sido nombrado como el hombre más sexy del mundo en 2026 por la prestigiosa revista People. En su último número, la publicación resalta que Wyle posee una intensa atracción y un carisma de galán.

La elección de Wyle, a sus 55 años, ha sorprendido al propio actor, quien protagonizó una sesión de fotos para la portada de la edición de noviembre. Según fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, el actor expresó su asombro ante este reconocimiento: "Pensé que era una broma; jamás imaginé que me harían ese honor".

Noah Wyle se hizo famoso inicialmente como actor secundario en la célebre serie ER: Emergencia, donde actuó junto a figuras como George Clooney, Sherry Stringfield y Julianna Margulies. Su papel como el joven Dr. John Carter no solo le ganó el corazón de la audiencia, sino que también le valió varias nominaciones a los Globos de Oro y a los premios Emmy durante la transmisión de la serie.

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En su regreso a la televisión, Wyle interpreta al doctor Michael ‘Robby’ Robinavitch en The Pitt, donde también ejerce como productor general. Su interpretación en esta serie le ha permitido obtener el Globo de Oro al mejor actor en una serie de televisión dramática en 2026, así como dos premios Emmy consecutivos en 2025 y 2026.

A pesar de recibir por primera vez este prestigioso título de People, no es la primera vez que Noah Wyle es reconocido por su atractivo. En los años 90, él y sus compañeros de ER fueron destacados en una edición especial dedicada a los "Hombres Más Sexys de ER".