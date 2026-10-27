Construcción de la tercera bandeja de Central: "La obra va muy bien"

La construcción de la tercera bandeja del Gigante de Arroyito avanza con trabajos en los accesos y las estructuras complementarias. Adrián Maglia, vicepresidente de Rosario Central e intendente de Granadero Baigorria, contó que quedan tareas por completar y evitó anticipar una fecha de finalización.

“Hay que terminar de colocar las plateas, van 3.500 plateas”, explicó Maglia. El dirigente señaló que el estadio puede seguir funcionando “igual y bien” mientras continúan los trabajos, en referencia a la convivencia entre la actividad deportiva y las obras.

Además, detalló que actualmente se trabaja en la parte metálica de los ascensores. También recordó que al comienzo hubo dificultades con las entregas de las estructuras premoldeadas de la empresa Astori, aunque destacó que el proyecto sigue adelante.

Consultado por los plazos, Maglia aclaró que todavía no había conversado con los arquitectos para precisar cuándo estará terminada la obra. La ampliación del Gigante busca sumar plateas, palcos y nuevos espacios de circulación, como parte del proyecto de crecimiento del estadio canalla.