Informe revela falencias de EEUU en la lucha contra las ciberestafas globales

El gobierno de Estados Unidos no está implementando suficientes medidas para hacer frente al creciente problema de las ciberestafas, y las colaboraciones con el sector privado continúan siendo fragmentadas y no obligatorias, según concluye un informe reciente.

La investigación, impulsada por el Comité Económico Conjunto del Congreso y divulgada por la senadora Maggie Hassan y el representante Don Beyer, subraya que el gobierno carece de un registro centralizado que indique el monto de dinero incautado en estafas internacionales y cuánto ha sido devuelto a las víctimas.

El informe cita hallazgos de una investigación sobre estafas globales realizada por The Associated Press y FRONTLINE, en la que se insta a una mayor cooperación entre agencias gubernamentales, un mejor apoyo para las víctimas y una participación más activa del sector privado.

"Las organizaciones criminales transnacionales operan enormes complejos que explotan tecnología de Estados Unidos, incluida la IA, para llevar a cabo estafas contra estadounidenses con consecuencias devastadoras", advirtió Maggie Hassan en un comunicado. "La magnitud de este desafío, que crece de manera exponencial, exige que el Congreso, el Gobierno y el sector privado intensifiquen sus esfuerzos".

A pesar de los esfuerzos de diversas agencias del gobierno de Estados Unidos, el informe revela lo complicado que resulta para las víctimas recuperar su dinero. Por ejemplo, el FBI reportó haber devuelto 336 millones de dólares a víctimas de estafas durante 2025.

Por su parte, la Comisión Federal de Comercio informó que devolvió 1.830 millones de dólares a víctimas de fraude en el año fiscal 2025, aunque no pudo precisar cuánto de esa suma corresponde a estafas internacionales.

El Servicio Secreto también devolvió más de 770 millones de dólares en activos incautados a víctimas de fraude en los años fiscales 2024 y 2025, aunque esta cantidad provino de varios tipos de esquemas fraudulentos.

El Departamento de Estado mencionó que las agencias de seguridad extranjeras que reciben apoyo han incautado ganancias "por varios cientos de millones de dólares", pero solicitó al Congreso que pida detalles a los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Tesoro.

Sin embargo, estas cifras son solo una pequeña fracción de las pérdidas totales. En el último año, los estadounidenses reportaron pérdidas por ciberfraude que alcanzaron casi 18.000 millones de dólares, lo que equivale a más de 2 millones de dólares por hora, según el FBI. Muchos afectados ni siquiera reportan estos delitos.

El informe también expresa preocupación por la reducción de programas, como uno en Bangladesh, que estaba capacitando a fuerzas de seguridad locales en investigaciones de ciberfraude, a pesar de que este país se ha convertido en un punto crítico de operaciones de estafa globales, según un estudio reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El Departamento de Estado aseguró que cuenta con 60 empleados en Estados Unidos y Asia dedicados a combatir esquemas fraudulentos en el extranjero, comunicando al comité que "tiene las herramientas necesarias para enfrentar la amenaza a nivel internacional".

El informe instó al Congreso a aprobar legislación que permita establecer una estrategia federal unificada contra las estafas y un sistema centralizado para que las víctimas puedan reportar pérdidas y buscar asistencia. La Casa Blanca también ha abogado por una mejor coordinación federal.

A pesar de que varios funcionarios del Departamento de Justicia han señalado que las empresas del sector privado deberían centrar más sus esfuerzos en la prevención de estafas, hasta el momento no se han establecido incentivos claros para ello. A diferencia de otras regiones como la Unión Europea, Reino Unido, Australia y Singapur, Estados Unidos no ha responsabilizado a empresas de tecnología, telecomunicaciones o servicios financieros por no proteger adecuadamente a los consumidores de las estafas.

Kate Griffin, directora del programa de seguridad financiera del Aspen Institute, destacó que si bien ha habido avances significativos, Estados Unidos aún carece de una "prevención de estafas duradera y sostenible".

"No vemos que eso se refleje todavía en una reducción de la victimización", concluyó. "Y eso es lo que realmente tiene que ocurrir".